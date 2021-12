Profitând de scăderea de preț la cereale, China a cumărat cantități mari de grâu și orz din Franța și Ucraina

O serie de cumpărători chinezi au cumpărat în ultima săptămână cantităţi mari de grâu şi orz din Franţa precum şi porumb şi orz din Ucraina, profitând de pauza înregistrată în tendinţa de creştere a preţurilor pentru a-şi asigura necesităţile de cereale furajere, au declarat pentru Reuters mai mulţi traderi, conform agerpres.

Chiar dacă volumul total al achiziţiilor nu este deocamdată cunoscut, sursele susţin că importatorii chinezi şi-au asigurat cel puţin câteva sute de tone de cereale din Franţa şi Ucraina.

În plus, cumpărătorii chinezi au făcut şi achiziţii importante de grâu furajer din Australia, din nou fiind vorba de cantităţi de ordinul sutelor de mii de tone, au adăugat unele surse.Toate aceste achiziţii scot la lumină faptul că China este nevoită în continuare să importe cantităţi mari de cereale, în pofida faptului că recolta sa internă de porumb a ajuns pe piaţă iar sectorul chinez al creşterii porcilor se confruntă încă cu dificultăţi. În plus, aceste tranzacţii ilustrează disponibilitatea cumpărătorilor de a profita de scăderile preţurilor internaţionale. Luna trecută cotaţiile futures la grâu au atins cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani în SUA şi un maxim istoric în Europa, însă în ultima săptămână au scăzut semnificativ.Mai mulţi traderi citaţi de Reuters susţin că în ceea ce priveşte grâul din Franţa, cumpărătorii chinezi au rezervat între şase şi zece nave, ceea ce înseamnă o cantitate de până la 600.000 de tone, cu livrare în principal în perioada ianuarie-martie 2022. Grâul francez ar urma să fie utilizat în principal ca furaj, dar este posibil ca o parte să fie utilizat şi în panificaţie, au adăugat traderii."În prezent grâul francez este mai atractiv, ca preţ, pentru cumpărătorii chinezi după ce a mai revenit de la vârfurile anterioare. În plus, China a făcut recent şi mari achiziţii de grâu din Australia, în contextul în care revenirea economică a generat o cerere pentru cereale", a declarat un trader european.Cele mai recente acorduri duc exporturile cumulate de grâu francez spre China în sezonul 2021/22 la două milioane de tone, depăşind volumele deja consistente din ultimele două sezoane, au subliniat traderii.În plus, sursele au spus că clienţii chinezi au mai cumpărat din Franţa şi Ucraina şi orz din recolta pe 2022. În jur de patru nave cu orz francez şi 10 cargouri cu orz din Ucraina au fost rezervate pentru livrare în perioada iulie-august a anului următor, potrivit mai multor traderi care precizează însă că ar putea fi vorba de acorduri opţionale care ar putea fi furnizate de oricare din cele două ţări.În ceea ce priveşte porumbul, cumpărătorii chinezi au făcut o comandă pentru livrări din Ucraina în perioada ianuarie-aprilie. Estimările surselor variază între câteva şi 10 cargouri, iar una din surse a estimat că volumul total ar putea să se ridice la un milion de tone. Traderii estimează că preţul la porumbul ucrainean cu livrare în China în perioada ianuarie-februarie ar putea fi de aproximativ 270-273 de dolari pe tonă, free on board.În mod tradiţional, China este un importator major de porumb şi orz din Ucraina. Traderii estimează că Ucraina ar putea să livreze Chinei până la cinci milioane de tone de porumb din recolta pe 2021, care potrivit unor surse a stabilit un nou record.