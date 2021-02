Profitul MOL, în scădere cu 16% față de 2019

Grupul MOL a realizat în 2020 un profit înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare (EBITDA) de 2,05 miliarde dolari, în scădere cu 16% faţă de 2019, pe fondul pandemiei şi al crizei economice, iar ţinta orientativă pentru rezultatul EBITDA este de aproximativ 2,3 miliarde dolari pentru 2021, în condiţiile în care este de aşteptat o revenire la nivel macro.

"Rezultatul EBITDA pe întreg anul 2020 a atins 2,05 miliarde dolari, depăşind cea mai recentă ţintă orientativă post-COVID (de aproximativ 1,9 miliarde dolari), dar a scăzut cu 16% faţă de anul precedent, pe fondul pandemiei şi al crizei economice. Ţinta orientativă pentru rezultatul EBITDA este de aproximativ 2,3 miliarde dolari pentru 2021, în condiţiile în care este de aşteptat o revenire la nivel macro", arată raportul grupului.

Grupul MOL arată că, în pofida crizei economice şi a pandemiei, a generat în trimestrul 4 un rezultat operaţional (Clean CCS EBITDA) de 464 milioane dolari, aducând astfel rezultatul operaţional (Clean CCS EBITDA) pe întregul an la nivelul de 2,05 miliarde dolari, peste ţinta orientativă actualizată.

"Într-un an al perturbărilor, volatilităţii şi incertitudinilor, toate segmentele au generat flux de numerar liber pozitiv simplificat, în valoare de 636 milioane dolari în 2020, mai mare decât în anul precedent", se menţionează în raport.

Cheltuielile de capital din resurse proprii au fost de 1,41 miliarde dolari în 2020, în conformitate cu ţinta orientativă (care prevedea un nivel de până la 1,5 miliarde dolari).

„Am livrat peste 2 miliarde dolari EBITDA în 2020 şi, deşi câştigurile au fost mai mici comparativ cu 2019, reacţia noastră rapidă şi în timp util la criză ne-a permis să generăm un flux de numerar liber peste ţinta orientativă pre-Covid. Acest lucru a fost posibil doar pentru că fiecare segment de afaceri a avut operaţiuni pozitive în numerar, chiar şi într-un an cu perturbări majore.

2020 a fost un an fără precedent, cu provocări nemaiîntâlnite. Operaţiunile noastre s-au derulat neîntrerupt şi am putut continua toate investiţiile noastre strategice, deşi, din păcate, ritmul acestora a încetinit un pic din cauza restricţiilor de mobilitate. Ne aşteptăm ca anul 2021 să fie un an cu o oarecare normalizare şi revenire, ceea ce stă la baza stabilirii unei ţinte orientative a EBITDA în creştere, la 2,3 miliarde dolari. Investiţiile noastre de capital trebuie, de asemenea, să câştige teren, astfel încât intenţionăm să avem cheltuieli de capital din resurse proprii de aproximativ 1,7-1,9 miliarde dolari", spune Zsolt Hernádi, CEO şi chairman al MOL.

Rezultatul EBITDA pe segmentul Upstream a scăzut în T4 la 181 milioane dolari, afectat de ajustările tehnice la ACG, noul activ MOL în Azerbaidjan. Trimestrul a adus rezultatul EBITDA pe întregul an la 689 milioane dolari pe acest segment, în scădere cu 34% faţă de nivelul înregistrat cu un an înainte, în condiţiile în care scăderea accentuată a preţului ţiţeiului şi al gazelor naturale a fost doar parţial compensată de contribuţia ACG, care a ajutat la creşterea volumelor de producţie pe tot anul cu 8% comparativ cu anul precedent. Rezervele probate şi probabile au crescut la 364.000 bep/zi până la sfârşitul anului 2020 (de la 270.000 bep/zi la sfârşitul anului 2019), reflectând contribuţia ACG şi netă creştere în revizuirea rezervelor din portofoliu, implicând o rată de înlocuire a rezervei de 312%.

Rezultatul operaţional (Clean CCS EBITDA) pe segmentul Downstream a scăzut cu 15% la 740 de milioane dolari, reflectând astfel mediul macroeconomic mai slab, în timp ce rezultatele aferente T4 au fost de 133 milioane dolari, fiind afectate de marjele de rafinare scăzute şi de sezonalitatea din T4. Vânzările de produse rafinate au scăzut cu 14% în volum, comparativ cu trimestrul al patrulea al anului precedent, fiind afectate de al doilea val al pandemiei. Stadiul lucrărilor la Proiectul Poliol a depăşit 75% la finalul T4. Din cauza pandemiei, MOL împreună cu contractorul responsabil pentru proiectare, achiziţii şi construcţii estimează că data de finalizare a proiectului se va muta în a doua jumătate a anului 2022 (iniţial fiind programată pentru semestrul al doilea al anului 2021) şi, ca urmare a întârzierii, cheltuielile de capital totale pot creşte până la aproximativ 1,3 miliarde euro (faţă de nivelul iniţial de 1,2 miliarde euro).

Creşterea rezultatului EBITDA pe segmentul Consumer Services s-a accelerat la +23%, iar rezultatul operaţional a crescut la 128 milioane dolari comparativ cu anul precedent, fiind influenţat mai ales de contribuţia mai mare a carburanţilor şi de costurile operaţionale mai scăzute. Segmentul a generat un rezultat EBITDA record de 510 milioane dolari în tot anul 2020, care este cu 8% mai mare faţă de rezultatul din 2019. Fluxul de numerar liber simplificat a crescut mai mult decât dublu în T4 şi cu 28% în anul 2020, faţă de anul precedent, ajungând la 381 de milioane dolari. Implementarea conceptului non-fuel a continuat, în pofida pandemiei, numărul staţiilor reconstruite cu conceptul Fresh Corner a crescut la 955, de la 877 la finalul lui 2019, arată grupul.

Segmentul Gas Midstream a atins un rezultat EBITDA de 201 milioane dolari în 2020, cu 8% mai mare faţă de anul precedent. În T4, EBITDA a scăzut cu 41% comparativ cu perioada similară a lui 2019, la 42 milioane dolari, ca urmare a rezervărilor de capacitate transfrontalieră semnificativ mai reduse şi, prin urmare, a veniturilor reglementate mai mici, a veniturilor din tranzit în scădere şi a cheltuielilor operaţionale mai mari.

Grupul MOL este o companie de petrol şi gaze internaţională integrată, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operaţiuni în peste 40 de ţări şi 25.000 de angajaţi în întreaga lume. În prezent, activităţile de producţie se desfăşoară în 9 ţări, iar cele de explorare în 14 ţări. Grupul MOL controlează trei rafinării şi două combinate petrochimice la nivelul managementului integrat al lanţului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia şi Croaţia. Compania are, de asemenea, o reţea de aproape 2000 de staţii de servicii în 10 ţări din Europa Centrală şi de Est, dintre care 243 în România.