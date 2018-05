Profitul net al OMV Petrom a crescut cu 38% în primul trimestru, la 854 milioane lei

OMV Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei, a raportat în primul trimestru al anului un profit net de 854 milioane lei, cu 38% mai mare faţă de perioada similară a anului trecut, când s-a cifrat la 619 milioane lei, potrivit rezultatelor transmise joi de companie, scrie news.ro.

De asemenea, compania a realizat în primele trei luni ale anului vânzări de 4,87 miliarde lei, cu 5% în creşte faţă de aceeaşi perioadă din 2017, când s-au ridicat la 4,65 miliarde lei.

”Valoarea vânzărilor consolidate a crescut uşor cu 5% comparativ cu T1/17, susţinută de preţuri mai mari ale produselor petroliere şi gazelor naturale şi de volume mai mari ale vânzărilor de electricitate, contrabalansate parţial de volume mai mici ale vânzărilor de gaze naturale şi preţuri mai mici ale energiei electrice. Vânzările din Downstream Oil au reprezentat 70% din totalul vânzărilor consolidate, în timp ce vânzările din Downstream Gas au reprezentat 28% şi cele din Upstream 2% (vânzările din Upstream fiind, în mare parte, vânzări în interiorul grupului, nu către terţi)”, se arată în raportul companiei.

Numărul de angajaţi al OMV Petrom a scăzut cu 6% la sfârşitul lunii martie, la 13.606, de la 14.532 salariaţi la sfârşitul lui martie 2017.

Pe parcursul trimestrului I al acestui an, compania a efectuat investiţii de 843 milioane lei, în creştere cu 139% faţă de trimestrul I 2017. ”Creşterea investiţiilor a fost determinată în principal de intensificarea activităţii de foraj şi de pregătirile legate de revizia generală planificată a rafinăriei”, se menţionează în raport.

Producţia totală de hidrocarburi a scăzut cu 5% în primul trimestru, la 14,59 milioane barili echivalent petrol, în timp ce producţia de gaze naturale a scăzut tot cu 5%, la 1,22 miliarde metri cubi.

”Producţia de hidrocarburi la nivel de grup a scăzut cu aproximativ 5%, din cauza declinului natural, a vânzării zăcămintelor marginale, precum şi a impactului nerecurent din lucrări şi înlocuirea echipamentelor din zona Totea – Hurezani. În România, producţia zilnică de hidrocarburi a fost de 155,6 milioane bep/zi, iar producţia totală a însumat 14 milioane bep. Producţia de ţiţei şi condensat în România a fost de 6,1 milioane barili, cu 3% mai mică decât în T1/17. Aceasta a reflectat în principal declinul natural şi vânzarea zăcămintelor marginale. Producţia de gaze naturale în România a fost de 7,94 milioane bep, cu aproximativ 6% mai mica decât în T1/17”, se afirmă în raport.

Aceasta a fost influenţată, în principal, de declinul natural al principalelor zăcăminte de gaze naturale, cât şi de impactul nerecurent din lucrări şi înlocuirea echipamentelor din zona Totea – Hurezani.

Producţia netă de energie electrică a crescut cu 19%, la 0,89 TWh.

OMV Petrom este cel mai mare grup petrolier integrat din Europa de Sud-Est, cu o producţie anuală de ţiţei şi gaze de aproximativ 61 milioane barili echivalent petrol în 2017. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual şi operează o centrală electrică de înaltă eficienţă de 860 MW. Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, OMV Petrom este prezent pe pieţele din România şi ţările învecinate prin intermediul a 786 benzinării, la sfârşitul lui 2017, sub două branduri, OMV şi Petrom. OMV, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deţine 51,01% din acţiunile OMV Petrom. Statul român, prin Ministerul Energiei, deţine 20,64% din acţiunile OMV Petrom, Fondul Proprietatea deţine 9,9985%, iar 18,35% se tranzacţionează liber la Bursa de Valori Bucureşti şi la Bursa de Valori Londra. OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu contribuţii de circa 25,5 miliarde de euro sub formă de taxe, impozite şi dividende plătite în perioada 2005 – 2017.