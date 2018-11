Profitul net cumulat al celor mai mari șase bănci din România a depășit 4,77 miliarde de lei, în primele 9 luni

Profitul net cumulat al celor mai mari șase bănci din România, ca active, a depășit 4,77 miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, potrivit calculelor Mediafax. Valoarea este cu doar 560 de milioane de lei mai mică decât cea obținută de cele 35 de bănci în întreg anul trecut, scrie Mediafax.

Banca Comercială Română (BCR), cea mai mare bancă din România, ca active, a obţinut, în primele nouă luni ale acestui an, un profit net de 1,015 miliarde de lei, o creștere de 81,3%, față de aceeași perioadă a anului trecut.

În aceeași perioadă, profitul net al Băncii Transilvania (BT) a fost de 979 de milioane de lei, o majorare de 25,55%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. BT poate ajunge anul acesta pe primul loc al sistemului bancar, ca urmare a achiziționării Bancpost, tranzacție semnată în noiembrie 2107.

BRD-Groupe Société Générale a înregistrat în primele nouă luni ale anului un profit net de 1,142 miliarde de lei, în creștere cu 7% în dinamică anuală. Astfel, aceasta a fost cea mai profitabilă bancă din România, în primele trei trimestre ale acestui an, fiind urmată de BCR.

Grupul italian UniCredit a obținut în România un profit net consolidat de 98 de milioane de euro (457 de milioane de lei), în primele nouă luni ale acestui an, o creștere de 42,3% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor grupului prezentate la Milano.

În condițiile în care banca reprezintă, de obicei, aproximativ 85% din activitatea grupului în România, profitul net al acesteia pentru primele trei trimestre ale acestui an poate fi extrapolat la 388 de milioane de lei, arată calculele Mediafax. La aceste calcule s-a avut în vedere faptul că banca a obținut un profit net de 225 de milioane de lei în primul semestru al acestui an, reprezentând aproximativ 86% din cel al întregului grup în România, iar în al treilea trimestru banca al cărui grup mamă are sediul în Italia nu a raportat incidente majore care să îi fi afectat activitatea.

Raiffeisen Bank, a cincea bancă din România în funcție de active, a încheiat, primele trei trimestre din acest an, cu un profit net de 718 milioane de lei, cu 91% mai mult față de cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut. Această bancă a fost depășită anul trecut, ca valoare a activelor, de UniCredit Bank, dar este de urmărit dacă în acest an s-a păstrat această ierarhie.

Profitul net al ING Bank România a ajuns la 529 de milioane de lei, în primele nouă luni ale acestui an, o creștere de 65,8%, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. ING Bank România a urcat pe locul 6 al sistemului bancar românesc anul trecut, depășind CEC Bank.

Profitul net cumulat al sistemului bancar, ponderat cu pierderile, a fost, anul trecut, de 5,33 miliarde de lei, în creștere cu 28,5% față de cel din anul precedent, când a fost de 4,15 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de Banca Națională a României (BNR).

De asemenea, profitul din primele nouă luni ale acestui an ale primelor șase bănci a fost cu 16,3% mai ridicat decât profitul obținut de toate cele 36 de bănci în aceeași perioadă a anului trecut, mai reiese din datele afișate de Banca centrală.

Profitul net al sistemului bancar local, cumulat și fără a fi compensat cu pierderile, a crescut cu 33%, la 3,6 miliarde lei, în primul semestru al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind cel mai profitabil semestru, conform datele afișate de BNR. De asemenea, valorea activelor celor 35 de bănci era majorată cu 9%, la finele lunii iunie față de iunie 2017, cu 0,66% față de finele primului trimestru și cu 1,6% față de finele anului trecut, la aproape 434,6 miliarde de lei.