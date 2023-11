Profitul Raiffeisen Bank România a crescut cu 45% în primele nouă luni, la 1,3 miliarde lei

Raiffeisen Bank România a înregistrat în primele nouă luni un profit de 1,3 miliarde lei, în creştere cu 45% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat vineri banca, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, banca a înregistrat active totale de 67,5 miliarde de lei în primele nouă luni, în creştere cu 9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Totodată, cheltuielile operaţionale au crescut cu 11% an la an, în principal din costurile de personal, IT şi logistică.

"Economiile clienţilor Raiffeisen Bank România au înregistrat un avans de 6% an la an, ca urmare a creşterii soldului de depozite la termen în toate segmentele de activitate. În categoria clienţi persoane fizice, creşterea a fost de 7% an la an. Aceştia au beneficiat de o gamă variată de produse, cu dobânzi atractive, atât în lei cât şi în valută (de până la 7% pe an la depozitele la termen în lei, 2,7% pe an la euro şi 3,5% pe an la dolari).", se menţionează în comunicat.

Potrivit băncii, ponderea depozitelor la termen în totalul fondului de economii ale clienţilor Raiffeisen Bank a crescut la 39% în trimestrul al treilea al anului, de la 18% la finalul celui de-al treilea trimestru din 2022.

Totodată, creditele acordate clienţilor au înregistrat un ritm de creştere de 4% an la an, creştere generată în special din segmentele de persoane juridice.

"Stocul de credite aferente persoanelor fizice a rămas relativ stabil într-un context macroeconomic caracterizat de incertitudine, inflaţie ridicată şi rate de piaţă la niveluri înalte. Pentru a proteja clienţii de eventualele şocuri cauzate de evoluţia ratelor de piaţă, majoritatea creditelor acordate de Raiffeisen Bank România persoanelor fizice au fost cu dobândă fixă. De asemenea, am continuat să oferim clienţilor protecţie pe întreaga durată a creditului şi prin pachetul de asigurare de viaţă şi şomaj, care aduce o reducere suplimentară a dobânzii de 2%", se mai precizează în comunicat.

Potrivit băncii, volumul de credite de nevoi personale negarantate a crescut uşor în trimestrul trei al anului, cu menţinerea constantă a cotei de piaţă. De asemenea, unul din doi clienţi a achiziţionat, în 2023, produsul cu componentă de refinanţare.

"În ceea ce priveşte creditarea pentru achiziţia de locuinţe, T3 2023 a fost marcat de o încetinire, în concordanţă cu contextul economic incert. Raiffeisen Bank România a continuat însă creditarea "verde" prin creşterea ponderii la peste 50% din volumele creditelor de achiziţie locuinţe. Ponderea creditelor cu dobândă fixă în structura vânzărilor de credite imobiliare a ajuns la 94%", precizează sursa citată.

Stocul de împrumuturi aferent clienţilor corporativi s-a consolidat cu 5% în comparaţie cu aceeaşi perioadă a anului precedent, susţinut şi de implicarea activă a băncii în finanţarea proiectelor sustenabile (energie regenerabilă, eficienţă energetică şi finanţarea proiectelor sociale).

Totodată, stocul de credite acordate IMM-urilor a crescut cu 8% an la an, cu impact pozitiv în contextul participării băncii la programele guvernamentale precum IMM Invest.

"Creditarea prin intermediul canalelor digitale continuă să susţină creşterea portofoliului de credite acordate clienţilor Micro, cu o pondere de aproximativ 15% în volumele noi. De la începutul anului, peste 1.200 de clienţi au beneficiat de acest flux rapid şi simplu (+75% în volumele generate comparativ cu cele aferente întregului an 2022)", se mai precizează în comunicat.

Raiffeisen Bank deserveşte peste 2,2 milioane de clienţi, persoane fizice şi juridice. Banca are peste 4.900 de angajaţi în 285 de unităţi, 1.126 ATM&MFM şi peste 28.900 POS-uri.