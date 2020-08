Profitul Raiffeisen Bank a scăzut în primul semestru cu 27% față de anul trecut

Raiffeisen Bank a încheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 280 milioane de lei, în scădere cu 27% faţă de perioada similară din 2019, când a raportat un câştig de 384 milioane lei, în contextul pandemiei COVID-19, a anunţa marţi banca, potrivit Mediafax.

Activele totale au crescut cu 7%, la 46,1 miliarde lei. Veniturile operationale s-au mentinut la un nivel de 1,3 miliarde de lei, cu 2% mai mult fata de iunie 2019.

În acelaşi timp, rata creditelor neperformante este de 4%, faţă de 4,2% in S12019.

Citește și: Elena Udrea exultă la vestea candidaturii lui Băsescu la Primăria Capitalei: Gata, s-a terminat cu gluma!

„Sunt multumit ca in ciuda situatiei fara precedent in care ne aflam, veniturile bancii au crescut in primul semestru din 2020, ajungand la aproximativ 1,3 miliarde lei, cu 2% mai mult decat in semestrul 1 din 2019. Ritmul de crestere al creditelor nete (4% an pe an) a fost un factor important in mentinerea veniturilor bancii pe un trend ascendent. Merita sa mentionam faptul ca depozitele si lichiditatile clientilor in conturi curente au crescut mult in prima parte a acestui an, astfel ca putem vorbi de o majorare de 15%, an la an, dovedind increderea de care ne bucuram, dar si responsabilitatea mare pe care o avem fata de clientii nostri”, a spus Steven van Groningen, presedinte & CEO Raiffeisen Bank.

Activitatea de creditare a crescut în primele şase luni, soldul creditelor majorându-se cu 4% faţă de iunie 2019, la 28,5 miliarde de lei.