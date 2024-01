Program antidrog `Viziune în Contrast`

Federația Neguvernamentală Antidrog apreciază ca într-un cadru interbelic, un concept de podcast care explorează problema drogurilor va reflecta atmosfera și stilul specific acelei perioade dar va influența și tinerii la introspecție.

Astfel, am gandit un studio de podcast în stil retro care aduce ascultătorii/spectatorii înapoi în atmosfera vibrantă și contradictorie a perioadei interbelice. Fiecare episod va explora perspective diferite privind drogurile, de la aspectele medicale și sociale la cele culturale și artistice.

Format: Interviuri cu experți, istorici și artiști, oferind o panoramă completă a impactului drogurilor într-o lume în plină schimbare. Stil și Muzică: Utilizarea muzicii și sunetelor specifice epocii pentru a recrea atmosfera anilor '20 și '30, îmbinate cu un ton informativ și introspectiv în dialog.

Episoade Exemplare:

1. "Farmacie și Fantezie": Despre evoluția medicamentelor și a substanțelor recreative în acele vremuri.

2. "Jazz și Joints": Cum cultura drogurilor a influențat mișcarea artistică și muzicală a epocii.

3. "Prohibiție și Pasiune": Analizarea impactului interzicerii drogurilor asupra societății și culturii.

Speram ca noul nostru concept să aducă o perspectivă captivantă asupra subiectului și să ofere tinerilor o călătorie în trecut în timp ce explorează provocările și fascinațiile legate de droguri din perioada interbelică dar le arată și riscurile la cere se expun in societatea modernă.

Studioul va function in cadrul Centrului de Excelență Antidrog unde vor fi in programele de traing peste 1.000 tineri voluntari anual. Programul va debuta începând cu data de 7 februarie si va fi aplicat in parteneriat cu Agenția Națională Antidrog, Inspectoratul Școlar al Municipiului București prin efectul Strategiei Naționale Antidrog/Planul de Acțiune.

Prezentăm cateva imgini ale conceptului urmand ca în data de 7 februarie sa prezentăm si studioul podcast.