Programul 'Copiii noştri, în siguranţă' a împlinit un an

In urma mediatizarii unor cazuri de agresiune impotriva minorilor, ca parinte si primar, Daniel Florea, primarul Sectorului 5, gandit un program care sa confere mai multa siguranta copiilor.

"Am initiat atunci o larga consultare cu comitetele de parinti, cadrele didactice si conducerea unitatilor de invatamant.

Cu acceptul tuturor factorilor implicati, cu respectarea tuturor prevederilor legale referitoare la protectia datelor cu caracter personal, am oferit 5.000 de ceasuri cu buton de panica tuturor elevilor din ciclul primar care au solicitat (inclusiv copiii mei), din toate unitatile de invatamant din Sectorul 5.

Ceasul cu buton de panică, softul acestuia și asistența tehnică sunt puse GRATUIT la dispoziția părinților de catre Primăria Sectorului 5.

Acestea permit alertarea parintilor in cazul in care copilul se abate de la traseul obisnuit, in drumul sau inspre sau dinspre scoala si, cel mai important, faciliteaza localizarea prin GPS.

Astfel, exista posibilitatea ca parintele sa alerteze dispeceratul Politiei Locale, in cazul in care copilul apasa butonul de panica, iar locatia in care se afla acesta sa fie determinata in timp real de GPS. In aceasta lume nebuna, in care pericolul pandeste permanent, suntem datori sa oferim copiilor nostri o sansa in plus.

Funcția de alertare a ceasurilor constă în transmiterea unui SMS sau efectuarea unui apel voce prin intermediul ceasului, către telefonul părintelui, în următoarele situații:

- copilul apasă butonul de panică al ceasului în cazul în care s-a rătăcit, este agresat de către un coleg de școală sau este abordat de către o persoană străină;

- copilul se abate de la traseul prestabilit pe ruta casă-școală;

- viteza de deplasare a copilului este diferită față de cea de zi cu zi (exemplu: viteza de deplasare a copilului depășește viteza mersului pe jos);

- copilul părăsește un grup de alți copii (x metri depărtare de grup);

- copilul și-a dat jos sau i-a fost dat jos ceasul de la mână în timpul în care este plecat de acasă;

- se constată o lipsă de mișcare pentru un interval de timp presetat de parinti.

Funcția de localizare constă în posibilitatea ca părinții să monitorizeze în orice moment prin intermediul unui telefon de tip smartphone locația exactă în care se află copilul. Această funcție se realizează prin intermediul modului GPS încorporat în ceas, precum și a unui soft ce va fi instalat în telefonul părinților.

De asemenea, pentru situațiile în care părinții nu posedă un smartphone sau din diverse motive smartphone-ul nu funcționează, aceștia pot apela dispeceratul Poliției Locale Sector 5, pentru aflarea cu exactitate a locației în care se află copilul.

Serverele se afla la Dispeceratul Politiei Locale Sector 5 si deservesc toate camerele de luat vederi din toate locatiile publice din sector (aproximativ 400 de camere) si toate camerele video din toate unitatile de invatamant din sector, constituind cel mai modern sistem integrat de supraveghere video din tara", scrie Daniel Florea pe Facebook.