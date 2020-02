Proiect în Parlament: Primăria Sectorului 5 primește terenul plasat între Gara Progresu şi Gara Bucureşti Vest

Deputatul PSD Oana Florea propune, într-un proiect de lege pe care l-a depus la Senat, ca terenul cu şina de cale ferată şi adiacent acesteia, plasat între Gara Progresu şi Gara Bucureşti Vest, să fie transferat din administrarea Ministerului Transporturilor în cea a Consiliului local sector 5, pentru a fi implementate o serie de proiecte de utilitate publică, printre care locuinţe şi spaţii verzi, scrie Agerpres.

Iniţiatorul proiectului arată în expunerea de motive că, "pentru a putea implementa o serie de proiecte de utilitate publică pe porţiunea dintre pasajul Toporaşi şi pasajul Calor, Consiliul local al sectorului 5 are nevoie de transferul terenului cu şina de cale ferată şi adiacent acesteia, plasat între Gara Progresu şi Gara Bucureşti Vest, din domeniul public al statului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea CFR SA în domeniul public al statului, respectiv Consiliul local sector 5 şi în administrarea acestuia".

"Se aprobă transmiterea unui bun imobil - teren aferent liniei CF Bucureşti Progresu - Bucureşti Cotroceni, înscris în inventarul domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Transporturilor, în suprafaţă de 50.629 de metri pătraţi, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor, cu drept de concesiunea în favoarea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA, în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului local sector 5 şi în administrarea Consiliului local sector 5. După preluare, bunul imobil va fi utilizat în vederea realizării programului de investiţii constând în infrastructură rutieră şi dezvoltare urbană aferentă. În situaţia în care bunul mobil transmis nu este folosit în conformitate cu destinaţia prevăzută la alin 2. în termen de 10 ani, acesta revine în domeniul public al statului, în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea CFR SA", se arată în proiectul de act normativ.

Potrivit expunerii de motive a proiectului, pe acest teren, în conformitate cu Strategia locală de dezvoltare durabilă a sectorului 5, urmează să fie construită o nouă arteră carosabilă de categoria 1, pe direcţia Nord-Sud, sub forma bulevardului Rocar, între pasajul Toporaşi şi pasajul Rahova.

"De asemenea, se intenţionează dezvoltarea de locuinţe de necesitate şi crearea unor zone HUB - creativ şi alte HUB - uri pentru industrii energetice. În plus, vor fi amenajate o serie de spaţii verzi, având în vedere că sectorul 5 al municipiului Bucureşti are cea mai mică suprafaţă de spaţii verzi sub norma europeană pe cap de locuitor. În planul de acţiune elaborat pentru regenerarea urbana a cartierului Ferentari s-au constatat următoarele oportunităţi de dezvoltare: conturarea unei noi artere majore care să preia o parte a fluxului Capitalei dinspre centru spre zona de sud (Giurgiu, Măgurele) venind ca alternativă la şoseaua Giurgiului şi la Prelungirea Ferentari, racordarea unor zone ale cartierului Ferentari (Iacob Andrei, Zăbrăuţi) la o arteră carosabilă principală, ceea ce ar deschide oportunităţi de dezvoltare economică şi socială. În condiţiile în care tronsonul de cale ferată dinspre Gara Progresu şi Gara Bucureşti Vest nu mai este funcţional, acest transfer ar degreva CFR Infrastructură de o povară administrativă şi ar duce la dezvoltarea zonei adiacente, aducând plus valoare cetăţenilor care locuiesc în cartierul Ferentari şi întregului Bucureşti", mai arată iniţiatorul în expunerea de motive.

Alături de Oana Florea, proiectul de lege mai este semnat de şapte deputaţi PSD. El a fost depus pe 17 februarie la Senat, care este prima cameră sesizată.