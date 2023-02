Proiect în valoare de 60 de milioane de euro pentru digitalizare în regiunea de Nord-Vest a României

În prezența ministrului Marcel Boloș, la sediul Consiliului Județean Maramureș a fost semnat „Acordul de parteneriat privind realizarea Cloud-ului Regional Nord-Vest”. Și-au mai pus semnătura pe acest document cinci președinți de Consilii Județene - Ionel Bogdan (CJ Maramureș), Ilie Bolojan (CJ Bihor), Emil-Radu Moldovan (CJ Bistrița-Năsăud), Pataki Csaba (CJ Satu Mare), Dinu Iancu Sălăjanu (CJ Sălaj), respectiv Ionel Sorin Bălan, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Proiectul are o valoare de 60 de milioane de euro, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene, prin Programul Regional Nord-Vest. 30 de milioane de euro sunt pentru partea de Cloud Regional, restul - pentru realizarea părții de software. Serviciul de Telecomunicații Speciale va implementa proiectul, iar județele partenere vor oferi sprijinul necesar pentru partea de software și de migrare a bazelor de date.

Cloud-ul Regional va asigura comunicarea între bazele de date ale fiecărei instituții publice din județele partenere și va crește atât calitatea serviciilor publice cât și accesibilitatea serviciilor de e-guvernare.

„Încă din 2019, de când am susținut realizarea Cloud-ului Guvernamental, am fost convins că procesul de digitalizare a României trebuie continuat cu realizarea de cloud-uri informatice la nivelul fiecărei regiuni. Iar astăzi, practic am dat startul transformării digitale a regiunii de Nord-Vest a României.

Digitalizarea va debirocratiza instituțiile publice, va eficientiza serviciile oferite de acestea - aducându-le la un click distanță de cetățean - și va îmbunătăți relația stat-cetățean-mediu de afaceri. Peste 2,7 milioane de cetățeni din Nord-Vestul României vor avea acces la serviciile oferite de instituțiile publice, fără a mai fi necesar să se deplaseze la instituții sau să stea la coadă la ghișee. Iar facilitatea se adresează inclusiv celor care sunt plecați la muncă în străinătate”, a precizat Ionel Bogdan, președintele administrației județului Maramureș.

Prezent la semnarea Acordului de parteneriat, ministrul Marcel Boloș a relevat importanța procesului de digitalizare la nivelul administrațiilor publice din România. „Este o bucurie să fiu astăzi aici pentru un proiect strategic al regiunii de Nord-Vest, care vizează digitalizarea pe zona de servicii publice. Vă felicit pentru această inițiativă și pot spune că îmi doresc ca fiecare regiune din România să aibă parte de beneficiile acestui tip de cloud și ale digitalizării”, a subliniat ministrul Marcel Boloș.