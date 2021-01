Proiect pentru dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT, demarat de Primăria sectorului 5

Primăria Sectorului 5 anunţă că va depune, în cadrul Programului Operaţional Competitivitate, un proiect privind dotarea unităţilor de învăţământ din această zonă administrativ-teritorială cu echipamente IT şi cablu de reţea LAN, care va fi supus spre aprobare în cadrul şedinţei Consiliului Local din 28 ianuarie.

Proiectul „Educaţia de astăzi, viitorul de mâine” va permite participarea elevilor din Sectorul 5 la toate cele trei tipuri de cursuri: on-line, hibrid şi normal. De acest proiect vor beneficia 24.708 de elevi şi 1.654 de cadre didactice.

La nivelul Sectorului 5 s-a realizat o analiză completă în cadrul celor 32 de unităţi de învăţământ, din care reiese că 792 de săli de curs din învăţământul primar, gimnazial şi liceal au nevoie dotare cu cablu LAN şi echipamente IT. Mai exact, pentru derularea în bune condiţii a cursurilor on-line este necesară achiziţia următoarelor echipamente pentru fiecare sală de clasă: tablă interactivă, sistem all in one, webcam şi router wi-fi.

Prin proiectul propus, Primăria Sectorului 5 nu răspunde doar nevoii de moment de dotare a şcolilor cu echipament IT pentru desfăşurarea cursurilor în mediul on-line în contextul pandemiei de COVID-19, ci va răspunde şi obiectivului deja stabilit în Agenda Digitală pentru România 2020, de a creşte numărul de persoane care folosesc internetul cu regularitate şi va atinge aspectul legat de persoanele defavorizate care folosesc internetul, având în vedere specificul grupului ţintă din proiect. Valoarea investiţiei va fi recuperată din fonduri guvernamentale, după depunerea şi aprobarea cererii de finanţare, precizează autoritatea locală.

Potrivit Agendei Digitale pentru România 2020, domeniul educaţiei trece prin schimbări radicale, care vizează reorganizarea infrastructurii existente ale viitoarelor medii de învăţare.

„Educaţia copiilor noştri este extrem de importantă. Trebuie să le asigurăm toate condiţiile pentru a putea beneficia de un învăţământ de calitate. Acest proiect va veni în sprijinul generaţiilor actuale, dar şi în sprijinul celor care vor urma. Suntem în era tehnologiei şi nu ne permitem să neglijăm educaţia elevilor din Sectorul 5, pentru că dreptul la educaţie este un drept constituţional”, a transmis Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.