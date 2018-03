Proiect ŞOC la ministerul Justiţiei: Ce INFRACŢIUNE NOUĂ prevede documentul despre BRĂŢĂRILE ELECTRONICE pentru deţinuţi

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, că o echipă de specialişti lucrează la elaborarea proiectului privind supravegherea electronică a deţinuţilor care îşi vor executa pedeapsa acasă, având brăţări speciale. Proiectul va introduce o infracţiune nouă, aceea de sustragere de la supravegherea electronică, ce poate fi comisă de deţinuţii care nu îşi vor încărca acumulatorul brăţării speciale.

Prezent la bilanţul pe 2017 al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a spus, că în prezent ”condiţiile nu sunt cele dorite” în penitenciare, dar că se merge în direcţia ridicării standardelor şi asigurării condiţiilor corespunzătoare pentru ambele părţi, atât pentru cei custodiaţi, cât şi pentru funcţionarii cu statut special.

”Sigur că sunt foarte multe de făcut, sigur că problema detenţiei necorespunzătoare, a mediului penitenciar nu a apărut nici ieri, nici alaltăieri, nici anul trecut, e o problemă aproape istorică, o problemă de sistem, cum a statuat şi CEDO, având pe rol 9.900 de cauze, plângeri din România, dintre care peste 90 la sută au ca obiect tocmai aceste condiţii necorespunzătoare", a afirmat Tudorel Toader, potrivit NEWS.RO.

Vorbind despre proiectele de viitor, Toader a anunţat că un grup de specialişti de la minister lucrează la proiectul lege privind supravegherea electronică a deţinuţilor, cu ajutorul unor brăţări electronice.

”Măsura va fi de decongestionare a sistemului penitenciar, când se va ajunge la executarea totală sau parţială a pedepsei sub supraveghere electronică (...) Ne-am documentat inclusiv pe partea juridică, pe partea tehnică, de achiziţie, de funcţionare a respectivului sistem de supraveghere. Credem că vor fi necesare şi modificări de ordin juridic, penal, pentru că nu poţi introduce măsura dacă nu o consacri în partea generală a Codului, în procedura penală”, a spus Toader.

Ministrul a precizat că printre prevederile proiectului una se va referi la obligaţia pe care o va avea deţinutul de a-şi încărca la timp acumulatorul brăţării.

”Îmi spunea cineva dintr-o ţară care are sistemul acesta, zicea «Vedeţi să nu uitaţi la proiectul de lege următorul lucru, ce am uitat noi: brăţara are un acumulator care se pune în priză, dacă nu îl pui la încărcat nu te mai poate supraveghea». Dacă nu e prevăzută în lege obligaţia încărcării, ca să rămâi sub supraveghere, nu este temei juridic să te sancţioneze. Zicea că au modificat legea şi au spus că fapta de a nu încărca brăţara, acumulatorul, constituie o sustragere de la supraveghere electronică, e o infracţiune în sine şi zicea că cei supravegheaţi sunt acum atenţi şi încarcă brăţara, acumulatorul”, a afirmat ministrul.

Tudorel Toader nu a precizat când proiectul va fi finalizat sau când sistemul ar putea fi implementat în România.