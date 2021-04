Proiectul de cercetare ConsenCUS demarează la începutul lunii mai

Proiectul ConsenCUS, finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul programului Horizon 2020, demarează la începutul lunii mai, Energy Policy Group (EPG) fiind membru al consorţiului, potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES.

"ConsenCUS este un proiect de cercetare aplicată în domeniul tehnologiei de captare, utilizare şi stocare a carbonului (CCUS), ce va fi desfăşurat la nivel european în intervalul 2021-2024. Organizaţiile româneşti membre în consorţiul internaţional sunt EPG şi OMV Petrom. În România, un proiect pilot va fi implementat la rafinăria Petrobrazi a companiei OMV Petrom", se menţionează în comunicat.

Potrivit sursei citate, rolul EPG priveşte propunerile de politici prin care va fi implementată foaia de parcurs a proiectului, privind promovarea tehnologiilor CCUS ca vector de reducere a emisiilor de carbon în România şi UE.

"Obiectivul UE privind neutralitatea climatică până în 2050 presupune, în mod foarte probabil, captarea emisiilor de dioxid de carbon în sectoarele industrial şi energetic. Tehnologiile CCUS devin esenţiale pentru industriile intensive din punct de vedere al emisiilor de carbon, printre care petrochimia, metalurgia, producţia cimentului, etc.", se mai spune în comunicat.

Totodată, obiectivul proiectului ConsenCUS constă în propunerea unei foi de parcurs pentru un viitor cu emisii net zero în sectorul industrial. Partenerii angrenaţi în acest proiect, prin specificul activităţii lor, acoperă întegul lanţ valoric al dioxidului de carbon. Aceştia vor colabora timp de patru ani pentru a forma un cluster neutru din punct de vedere al emisiilor de carbonul, graţie inovaţiilor pe care le vor pune în practică.

ConsenCUS aduce inovaţii tehnologice în trei componente principale ale CCUS, precum captarea carbonului, bazată pe absorbţie alcalină, cuplată cu un design inovativ de celulă de electrodializă, aplicată în gazele de evacuare (flue gas) din trei instalaţii industriale europene. Printre inovaţiile pe care le aduce sunt: conversia CO2 în acid formic şi în alte produse potenţiale pentru piaţa locală şi regională, precum şi încărcarea ciclică a dioxidului de carbon în formaţiuni saline, zăcăminte depletate sau acvifere pentru stocare sezonieră, în plus faţă de stocarea subterană permanentă.

"Căile de captare şi conversie sunt, de asemenea, inovative din punct de vedere al utilizării doar a energiei electrice şi a apei ca resurse consumabile, la standarde de eficienţă energetică şi a costurilor superioare celor actuale din industrie. În locaţiile selectate vor fi analizate deopotrivă oportunităţile şi provocările generate de clusterele de CO2 în economie, precum şi în ceea ce priveşte acceptabilitatea socială", se mai spune în comunicat.

Totodată, ConsenCUS reprezintă o iniţiativă cu participare internaţională, destinată inovării, cu o durată de patru ani, susţinută de UE prin Horizon 2020 (H2020).

Consorţiul este format din Universitatea din Groningen, New Energy Coalition, Wetsus, Coval Energy (NL), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Danish Technological University, Geological Survey of Denmark and Groenland, Danish Gas Technology Center, Aalborg Portland (DK) ), Universitatea Heriot-Watt, Universitatea Robert Gordon, OGTC Ltd, British Geological Survey (Marea Britanie), Centrul pentru Cercetare şi Tehnologie Hellas, Magnesit Grecian (GR), Universitatea Zhejiang, Universitatea Shanghai Jiao Tong (CN) şi Universitatea din Calgary (CA).

Asociaţia Energy Policy Group (EPG) este un think-tank independent, specializat în politici energetice şi climatice. Înfiinţat în 2014, EPG reuneşte experţi care conlucrează în proiecte internaţionale de cercetare. EPG acordă o atenţie sporită contextului mai amplu al politicilor europene şi al tendinţelor globale, în încercrea dea promova un dialog constructiv în rândul factorilor de decizie şi publicul larg.