Promisiunea solemnă făcută de Putin în fața Patriarhului Kirill: cei doi au discutat despre bani

Presedintele rus Vladimir Putin susține că a discutat cu patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill, problemele legate de garantia suplimentară din partea statului pentru preotii militari din zona de conflict din Ucraina; liderul de la Kremlin le-a promis sprijinul statului.

"Am vorbit recent cu Patriarhul, tocmai ne-am întâlnit recent, am discutat toate aceste probleme. El a ridicat aceste întrebări. Desigur, desigur, care este diferența dintre un preot care umblă sub gloanțe și toți ceilalți militari? În acest caz, nimic. Și, bineînțeles, vom ține cont de acest lucru", a spus Putin, relatează Interfax.

Putin: „Contăm foarte mult pe acest lucru!”

Vladimir Putin a stat de vorbă cu veterani de război, inclusiv cu reprezentanți ai clerului, totul după ceremonia de depunere a florilor la Mormântul Soldatului Necunoscut de lângă zidul Kremlinului. Preotul i-a mulțumit președintelui pentru pregătirea unui proiect de decret privind garanțiile suplimentare pentru clerici, care, potrivit informațiilor sale, va prevedea, printre altele, plăți în caz de rănire sau deces. Putin a confirmat studiul acestor probleme și le-a mulțumit reprezentanților clerului pentru sprijinul acordat. "Nu ne putem imagina viitorul fără sprijinul acelor oameni curajoși care reprezintă armata noastră, fără sprijinul clerului. Contăm foarte mult pe acest lucru în viitoarea noastră activitate comună", a spus președintele.