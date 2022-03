Propagandă nebunească de la Moscova: ucrainenii vând organele soldaților răniți grav

Războiul din Ucraina se duce și informațional, fiecare parte încercând să lase impresia că este ”forța binelui”. Rușii acuză ucrainenii că fac trafic de organe de la soldați, o informație extrem de greu de crezut, dar care este rostogolită cu toate forțele de Moscova.

Președintele Partidului Comunist din Rusia, Gennady Zyuganov, susține că ucrainenii prelevează organele soldaților răniți foarte grav sau care au fost uciși de curând și apoi le vând mai departe.

Informația este una destul de greu de crezut și numai pentru faptul că prelevarea de organe pe front s-ar putea face în condiții extrem de dificile, iar ulterior transportul special nu poate fi asigurat în condiții de război.

‼️Gennady #Zyuganov, head of the #Communist Party of the #Russian Federation claims that #Ukrainian servicemen sell organs of Ukrainian soldiers killed or seriously wounded during the war. pic.twitter.com/RsQkisRqQZ