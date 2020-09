Propunerea lui Radu Tudor: 'Testul psihologic și fiola ar trebui să fie obligatorii în politică'

Radu Tudor, realizatorul TV de la Antena 3, a scris, pe blogul său, despre campania electorală și cere ca. la depunerea candidaturii, politicienii să prezinte un test psihologic și unul cu fiola.

"Observ ca s-a declansat concursul national de cerut teste pentru candidati.

Foarte bine, cu cat mai multe filtre, cu atat mai putin defecti la final.

Dar inainte de teste anti-drog sau detectorul de minciuni, alte 2 teste sunt obligatorii in politica romaneasca. Si spun asta in calitate de jurnalist ce are de-a face cu zeci de politicieni pe saptamana in emisiuni.

Asadar, primul si cel mai important test, pe care l-as introduce drept obligatoriu la depunerea candidaturii, ar fi testul psihologic. Facut la o institutie de stat recunoscut, nu pe la vreun privat cu stampile banoase…

Citește și: BREAKING - Dana Budeanu prezintă înregistrarea VIDEO cu Nicuşor Dan. Imaginile care aruncă în aer alegerile locale în Capitală

Al doilea test trebuie sa fie cel cu fiola. Alcooltestul ar trebuie sa insoteasca in diferite momente, in mod absolut inopinat, orice dezbatere electorala, orice deplasare prin teritoriu, orice aparitie televizata. Sunt cate unii la care daca aprinzi bricheta, risti sa sari in aer…

Ambele teste au (si ele) ca obiect un cap sanatos si limpede, conditie minimala pentru orice functie publica.

De acord?", a scris Radu Tudor, pe radu-tudor.ro.