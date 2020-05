Protagonist al mega-dosarului de corupție PSD Arad înainte de la 'livra' bani în sediul partidului - 'Mă filmează dracu să-i ducă şi să-i... îmi cumpăr funcție'

Protagoniștii mega-dosarului de corupție PSD Arad au fost recent trimiși în judecată pentru fapte de corupție, iar cazul se află în faza camerei preliminare la instanța supremă.

Anchetatorii DNA Timișoara au obținut pe parcursul anchetei autorizarea în mai multe rânduri de la judecătorii de drepturi și libertăți de interceptare, înregistrare, filmare și supraveghere tehnică a celor opt persoane cercetate în acest dosar.

Deputaţii Dorel Căprar, Florin Tripa şi Luminiţa Jivan și senatorul Ioan Chisăliţă, toți de la PSD, precum şi mai mulţi şefi de la DRDP Timişoara au fost trimişi în judecată în acest caz.

O situație inedită în dosar este momentul în care șeful al Agenției de Control și Încasare Nădlac II și vicepreședinte al organizației județene a PSD la acel moment, Cristian Horgea, spunea într-o discuție liberă că nu este interesat dacă este filmat ducând bani în sediul partidului.

Discuția generală, așa cum arată anchetatorii DNA era legată de sume de bani pe care protagoniștii dosarului trebuiau să le dea sub formă de cotizație lui Dorel Căprar pe fondul organizării unei delegații.

”Horgea Cristian a explicat că scopul pentru care Dorel Căprar doreşte remiterea acelor sume de bani este efectuarea unor cheltuieli ocazionate de vizita unei delegaţii, arătând că acesta a solicitat iniţial o sumă mult mai mare, iar după negocieri cu acesta, au stabilit ca suma să fie de 1.000 de euro, care urmează să fie suportată în mod egal de el, Lucaciu Mircea şi Munteanu Bogdan: „Mi-a ... nu ştiu ce delegaţie am înţeles că vine şi mi-o zis că mai trebuie o mie cinci sute de euro. Da’ io i-am zis, bă ... mm ... am transpirat. Bă, zic, nu ştiu, bă, zic da’până când? Păi azi sau mâine. Phîî ... da’ nu trăbă toţi, no, cât puteţi şi voi acuma ... Şi atunci am zis că ... iacă, dăm ... o mie noi, toţi, o mie”.

Horgea Cristian a adăugat că această sumă trebuie suportată de toată echipa susţinută de Căprar Dorel în funcţiile de conducere ale DRDP Timişoara, cu excepţia directorului general regional Ispravnic Cristian, despre care a dat de înţeles că are o altfel de contribuţie, mult mai consistentă: „Şipe Moşu’ nu-l sun, că el... are altă cotizaţie, nu ...””, se arată în dosar.

Dificultăți financiare, cotizații dese la PSD Arad

Munteanu Bogdan s-a plâns atunci că şi el are dificultăţi financiare, astfel încât nu a avut posibilitatea de a plăti contribuţia pe care trebuie să o plătească lunar la partid, care la vremea respectivă era de 300 de lei, raportat la funcţia deţinută, aceea de şef al Departamentului Venituri.

”N-am mai ajuns ... mai am vreo şase sute de lei datorie şi la ... de la donaţie. Sau, acuma nici nu mai ştiu dacă nu îi ...A treia lună. Puii mei mai ştie.", spunea acesta.

Horgea a intervenit atunci, spunând că motivul pentru care nu i-a fost atrasă atenţia pentru întârzierea plăţii acestei sume a fost acela că Suciu Lucia, persoana de la casieria PSD Arad care încasează aceşti bani, este plecată în concediu, altminteri aceasta l-ar fi somat să-şi îndeplinească această obligaţie: ”Îţi spun de ce nu te-o stresat nimeni. Că-i doamna Luci în concediu. Dacă nu era în concediu, hâm! ... Fii sigur că te suna ea."

Horgea Cristian i-a propus atunci lui Munteanu Bogdan să se întâlnească la sediul P.S.D. Arad pentru remiterea sumei de bani: „Ne vedem. Sau la sediu, să vedem pe unde o să fiu ...".

Munteanu a evidenţiat dificultăţile financiare prin care trece, reiterând ideea că au obligaţia de a remite acele sume de bani, mai ales că Dorel Căprar nu le- a pretins astfel de sume în mod frecvent: „Nu mi-e ...nu mi-e uşor, dar ţi-am zis, pe de altă parte nici el... Zen nu ne-a spus în fiecare zi sau în fiecare săptămână ...”.

Horgea a adăugat atunci că suma totală pe care Dorel Căprar trebuia să o procure este de 5.000 de euro, restul fiind procurat de la alte persoane: ,Ei dacă chiar m-o sunat... că, crede-mă că m-o sunat că n-o mai ştiut de unde ... No. C-o zis c-or strâns ... cinci mii ...”.

Să nu-l supere pe șeful de la partid

Ulterior, în aceeaşi zi, arată procirorii DNA Timișoara, în cursul unei noi convorbiri telefonice, Munteanu i-a spus lui Horgea că tocmai se pregăteşte să se întâlnească cu acesta pentru remiterea sumei de bani, fiind necesar să procure acea sumă pentru a nu-l supăra pe preşedintele organizaţiei de partid, Căprar Dorel: „eu acuma ... acuma mă duc să scot ăia de pe card ... Mă duc să-i scot atunci ...Că n-am chef să se supere ... Zen pe noi... Da. Şi parchez pe undeva pe lângă sediu, pe acolo. Şi o să te sun, o să te rog să vii tu ...”

La scurt timp Munteanu s-a întâlnit cu Horgea în apropierea sediului PSD Arad, înmânându-i acestuia suma de 1.500 de lei, astfel cum au stabilit: „... nouă, zece, unşpe, doişpe, treişpe, paişpe, cinşpe. O mie ci... o mie cinci sute de lei, nu?”.

Soție nemulțumită de cotizațiile săptămânale la PSD Arad

Cu această ocazie, Horgea Cristian s-a amuzat de faptul că, în momentul în care a luat suma de bani de la Lucaciu Mircea, soţia acestuia a fost nemulţumită că, săptămânal, el trebuie să dea bani la partid, moment în care şi-a amintit că acesta pretinde în faţa soţiei că trebuie să remită frecvent acele sume, pentru a-şi însuşi astfel banii familiei: „Să-l vezi pe Mircea!... (n.r. râde) ... O venit Mihaela ... Vine Mihaela: - Da' ce?! Luna trecută iară ai dat trei mii de lei... Bine, nu, n-o ... n-o trebuit, aşa o fost. Eu după aia mi-am amintit că el o zis, că bă dacă îi ... dacă te întreabă şefa, o trebuit să dau ...”.

Munteanu a mai întrebat atunci pentru ce fel de delegaţie se strâng acei bani şi dacă în acea delegaţie nu este cumva chiar Răzvan Cuc, ministrul transporturilor: „Da' cine p... (trivial n.ns.) mea vine?! Cuc?", moment în care Horgea i-a spus că în acel moment nu cunoaşte componenţa acelei delegaţii.

În timp ce se aflau în interiorul autoturismului, care era parcat în apropierea sediului PSD Arad, Horgea şi Munteanu au fost observaţi de către Lucaci Coreliu, Consilier judeţean P.S.D. Arad: ,,Ei .... iacătă-l pe Lucaci”.

”Numa nu-mi fă poză...”

Observând suma de bani în mâna lui Horgea Cristian, Lucaci Comeliu a solicitat în glumă şi el o parte din acea sumă: „Măi, du-te-np... (trivial n.ns.) mea, dă-mi şi mie.1”.

Horgea Cristian a precizat atunci că nu sunt banii săi personali, ci ai partidului, menţionând că tocmai se pregăteşte să îi ducă la sediul PSD: „Sus îi duc, nu în altă parte. Numa' nu-mi fă poză, că-s în ţinută de la lucru ... (n.r. râde) ...”

Lucaci Comeliu i-a atras atunci atenţia lui Horgea să nu se afişeze cu banii în mână în faţa sediului PSD, existând riscul să fie filmat şi să se creadă că oferă mită: „ Vezi că nu stai bine cu banii, că te filmează careva şi ... duce dreptu’, că ...”

”Horgea Cristian a afirmat în acel moment că nu îl interesează dacă este filmat cu banii în mână în faţa sediului PSD, precizând că dacă se va întâmpla asta, va recunoaşte că a venit cu acei bani la sediu pentru a-şi cumpăra o funcţie, dând astfel de înţeles că nu i se poate întâmpla nimic într-o atare situaţie: „Mă filmează dracu să-i ducă şi să-i ... (n.r. râde) ... îmi cumpăr loc de ceva, de ... o funcţie.”

Horgea Cristian i-a spus atunci lui Lucaci Comeliu că va intra şi el în sediul PSD Arad. în scurt timp, sugerându-i astfel să îl lase pentru a putea continua discuţiile cu Munteanu Bogdan: „Hai ... hai că vin, eu imediat vin, Cornel, în două minute.”