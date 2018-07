Protest al angajaților Metrorex: Săptămâna trecută riscam să aruncăm 2.000 de oameni în pereții subteranului

Zeci de persoane, angajați ai Metrorex, protestează, marți, la sediul Ministerului Transporturilor, oamenii fiind nemulțumiți de lipsa investițiilor.

"Au creat inca două noi direcții, inca doi directori, fara sa isi dea seama ca noi lucram in mod ilegal . Conform legii, nu avem oameni pregatiti pentru a face interventii la trenurile la care avem probleme si avem probleme din ce in ce mai mari, avem probleme din ce in e mai mari cu noile trenuri. Lunea trecută riscam să aruncăm două mii de oameni în pereții subteranului, era al doilea tren dintre cele mai noi", a spus Ioan Rădoi, lider de sindicat.

Acesta a precizat că este nevoie de 600 de angajați noi.