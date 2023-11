Protest extrem în Parlament, din cauza Legii pensiilor: Un șef de sindicat al ambulanțierilor a intrat în greva foamei

Preşedintele Federaţiei Naţionale Sindicale "Ambulanţa" din România, orădeanul Gheorghe Chiş, protestează, luni, prin greva foamei în Parlament, nemulţumit că Legea pensiilor publice abrogă prevederi importante privind condiţiile speciale de muncă ale ambulanţierilor.

"Am intrat în greva foamei pentru că Parlamentul, prin legislaţia pe care a dezbătut-o astăzi în comisiile decizionale din Camera Deputaţilor, pentru raportul final, şi acum se discută în plen, nu vor să recunoască condiţiile de muncă în care lucrează Serviciul de Ambulanţă. Mă refer la Legea pensiilor publice, articolul 168, alineatul 1, litera g, care propune abrogarea unor prevederi din Legea 5, care este statutul personalului profesionist operativ de intervenţie, abrogă articolele care reglementează condiţiile de muncă. Efectiv se şterg anumite drepturi dintr-un statut special pe care l-am dobândit după cinci ani de parlament, trei ani suspendat în pandemie şi acum, când urma să intre în aplicare, se abrogă. E prea mult deja. Am avut rugămintea să rămână articolul 12, valabil, întrucât e normal, a fost legiferat de Parlamentul României. Dar se pare că nu se întâmplă nimic decât promisiuni care au eşuat. Colegii aşteptau cu sufletul la gură să vadă ce se întâmplă la dezbateri. În momentul când am văzut ce se întâmplă în comisie, am decis să intru eu în greva foamei, pentru că noi nu avem voie să facem grevă, fiind personal cu limitări speciale. Ca să nu sufere cetăţeanul, am hotărât să intru eu în greva foamei," a declarat, pentru AGERPRES, liderul Ambulanţa.

Gheorghe Chiş a afirmat că speră să aibă discuţii în cel mai scurt timp cu persoanele decidente, preşedintele Camerei Deputaţilor, premierul, ministrul Muncii, toţi cei care care sunt responsabili de "această decizie politică".

"Până la urmă, prin ordonanţă de urgenţă orice se poate. Nu am cerut altceva decât să nu anuleze drepturile care au fost stabilite prin Legea 5. Oricum decizia de a continua este valabilă. Încep să vină colegi din ţară, de la Serviciile de Ambulanţă, care sunt pe drum şi mi se vor alătura în greva foamei. Eu ştiu cel puţin patru colegi pe drum care ajung pe la ora 19. De mâine de la ora 10 se va protesta în fiecare serviciu de Ambulanţă din ţară, ca sprijin. Dar eu mai sper ca în cursul serii sau mâine să fim invitaţi la discuţii. Dacă nu, vom merge înainte, indiferent de consecinţe. Şi din informaţiile pe care le am, sunt tot mai mulţi colegi care vin spre Bucureşti şi se vor alătura acestei forme de protest," a mai spus Chiş.

Plenul Camerei Deputaţilor a început luni dezbaterea proiectului legii pensiilor, care a primit raport de adoptare cu mai multe amendamente în cadrul Comisiei pentru muncă.

Senatul a adoptat săptămâna trecută proiectul care aparţine Guvernului şi care prevede că pensiile celor peste 4,7 milioane de beneficiari urmează să fie recalculate după o nouă formulă.