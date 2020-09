PROTEST la conferința de presă susținută de Nicușor Dan, după ce acesta le-a numit panarame pe Oana Lovin, Dana Budeanu și Gabriela Firea

Protest la o conferință de presă susținută de Nicușor Dan, după ce acesta le-a numit pe Oana Lovin, Dana Budeanu și Gabriela Firea panarame. Nicușor Dan și-a pierdut cumpătul din cauza dezvăluirilor făcute de Dana Budeanu despre activitatea sa ca activist. Două femei au protestat la conferința lui Nicușor Dan de astăzi, certându-l pentru că le-a jignit pe Firea, Budeanu și Lovin.

TOPUL ELITELOR: București, Ilfov și Timiș sunt cele mai puternice județe din România în fucție de cifa de afaceri

"Am spus ca aceasta campanie e mai mult decat o discutie despre cine aduce apa calda, cat de ridicol poate sa sune asta. Este de fapt o campanie despre valori, este o campanie despre demnitate si este o campanie impotriva imposturii. De cand a inceput campania asta ma tot gandesc cum e posibil totusi, cum e posibil ca sa nu fie evident ca o sa castigam, in conditiile in care orasul este in faliment, in care oamenii nu au apa calda, traficul e sufocat, poluarea e mai mare? Cum e posibil? Si raspunsul este, daca ne uitam in istoria recenta, o sa vedem ca aceasta aberatie este posibila cand reactia oamenilor la puterea instalata e disproportionat de mica, pentru ca in anii '80 vedeam cu totii magazinele goale si ni se spunea la televizor ca o ducem foarte bine.

Lupta de valori in care eu vreau ca fetitei mele sa nu i se spuna ca o panarama este mare vedeta, da? Si, din pacate, suntem cam la egalitate. Fiecare societate are panaramele ei, dar intr-o societate normala ele stau undeva la periferie", a declarat Nicusor Dan la un eveniment care a avut loc in zona Teatrului National Bucuresti unde a prezentat prioritatile programului Noul Bucuresti si solutiile pe care le propune pentru modernizarea Capitalei", a spus Nicușor Dan ieri.