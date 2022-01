Protest masiv la Washington. Mii de americani au ieşit în stradă împotriva vaccinării obligatorii: 'Respiraţi. Inspiraţi Dumnezeu, expiraţi frică'

Mii de americani au manifestat la Washington - în numele libertăţilor lor, copiilor lor sau convingerilor lor religioase - împotriva vaccinării obligatorii împotriva covid-19, relatează AFP, citat de news.ro.

”Vaccinarea obligatorie şi libertăţile nu sunt compatibile. Ca apa şi uleiul”, a declarat duminică un orator pe treptele Lincoln Memorial, un impozant edificiu de marmură albă dedicat celui de-al 16-lea preşedinte al Statelor Unite.

BREAKING: Massive anti-mandate protests happening now in Washington D.C. for the #DefeatTheMandates event. Starts in about 10 minutes. If you’re there — BE LOUD! ...And watch your six for the fed bros.



