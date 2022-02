Protestatarii s-au trezit cu ministrul în mijlocul lor: haideți înăuntru, nu protestați la trotuar!

Federaţia Proprietarilor Păduri şi Păşuni pichetează luni Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) pentru a atrage atenţia asupra propunerii de finanţare derizorie a sectorului pădurilor prin Planul Naţional Strategic 2023-2027, finanţare redusă la 0,6% din valoarea totală a finanţării prin PNS.

În timp ce protestau, la Minister a ajuns ministrul Adrian Chesnoiu, care i-a invitat înăuntru la discuții pe protestatari. ”Dacă aveam 50 de miliarde le dădeam la toți, dar bugetul s-a redus pentru anul acesta și nu avem. Haideți înăuntru, nu protestați la trotuar.”, le-a spus Chesnoiu.

În ciuda apelului ministrului protestatarii au rămas, cel puțin deocamdată, în fața Ministerului Agriculturii.



Conform Studiului Uniunii Europene privind măsurile pentru domeniul forestier implementate de statele membre în exerciţiul financiar 2014-2021, 44 state şi regiuni ale Uniunii Europene (Spania, Franţa şi Germania aplică la nivel regiune) au alocat peste 5% din finanţările disponibile ale Planurilor de Dezvoltare Rurală pentru domeniul pădurilor!



"Prin acest protest, aducem aminte autorităţilor că România este într-o procedură de infringement pentru nerespectarea obligaţiilor în ceea ce priveşte reţeaua Natura 2000 [numărul cazului este INFR(2020)2033]. La 12 februarie 2020, Comisia Europeană a trimis o scrisoare de punere în întârziere României, iar ulterior, la la 2 iulie 2020, Comisia Europeană a solicitat României din nou să ia măsurile necesare pentru a-şi proteja şi a-şi gestiona reţelele Natura 2000, îndemnând insistent România să combată exploatarea forestieră ilegală şi să protejeze mai bine pădurile aflate pe siturile Natura 2000 de pe teritoriul său", se menţionează într-un comunicat al Federaţiei.



Planul Naţional Strategic este o ocazie unică de a finanţa costurile directe şi pierderile de venituri legitime ale proprietarilor de păduri peste ale căror proprietăţi s-au suprapus siturile Natura 2000. Potrivit Federaţiei citate, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale ignoră recomandările Comisiei Europene şi pune în corzi România în procesul de infringement.



În analiza SWOT şi analiza nevoilor pentru sectorul forestier, documente transmise către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către organizaţiile din sectorul forestier, s-a arătat că 30% din pădurile României au un grad de accesibilitate foarte redus din cauza lipsei drumurilor forestiere. În aceste zone, lemnul putrezeşte în păduri şi se execută puţin din lucrările de îngrijire a masei lemnoase, susţin reprezentanţii Federaţiei.



România are un specific naţional prin dependenţa a 3,5 milioane de gospodării de resursa de lemn foc, care creează un necesar ridicat de resursă şi un deficit în piaţă, iar combaterea tăierilor ilegale nu se poate face fără o asigurare legală a necesarului de resursă, care nu se poate obţine fără investiţii în accesibilizarea fondului forestier şi în tehnologii de exploatare cu impact redus asupra mediului.



De asemenea, România are un patrimoniu unic de biodiversitate, iar protecţia acestui patrimoniu nu se poate transfera prin restricţii către proprietarii păduri, fără angajamente susţinute prin măsuri compensatorii obligatorii prin legislaţie europeană şi naţională.



"România are peste 500.000 de hectare de păşuni împădurite. Este absurd să cheltuim prin PNRR 11.000 euro/ha pentru a crea un hectar pădure din plantaţii şi concomitent prin Planul Naţional Strategic să plătim subvenţii pentru fermieri pentru a curăţa păşunile de vegetaţia forestieră care se instalează natural. Susţinerea sistemelor silvo-pastorale este o măsura ce se impune conform oricărei logici economice, dar şi mediu", se mai arată în comunicat.



Măsurile identificate şi propuse pentru finanţare în Planul Naţional Strategic, în cadrul procesului consultativ derulat cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, includ: susţinerea sistemelor silvo-pastorale de gestionare a terenurilor, pentru includerea într-un regim de gestionare durabilă a celor 500.000 ha păşuni împădurire; măsură de susţinere a implementării reţelei arii protejate Natura 2000; măsură de investiţii în accesibilizarea fondului forestier şi tehnologie de exploatare prietenoasă cu mediul; angajamente voluntare pentru susţinerea efectului climatic şi de conservare a biodiversităţii; măsuri de susţinere a rezilienţei pădurilor la schimbările climatice, prin efectuarea lucrărilor de îngrijire şi refacerea arboretelor afectate calamităţi.



În acest context, Federaţia Proprietarilor Păduri şi Păşuni solicită Ministerului Agriculturii dezbatarea acestor propuneri în cadrul grupului tematic Silvicultură şi apoi cu grupurile extinse consultative pe linie de Mediu şi Climă, Ecoscheme, Investiţii, Activităţi Non-Agricole, în cadrul procesului consultativ de elaborare a Planului Naţional Strategic, cu considerarea unei finanţări corecte pentru domeniul pădurilor, proporţională cu ponderea economică, socială şi impactul de mediu al pădurilor.



Acţiunile de protest anunţate de Federaţia Proprietarilor Păduri şi Păşuni încep luni, 7 februarie, şi vor continua cu pichetarea zilnică a MADR.