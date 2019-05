Protestatarul #rezist Dide SE LAUDĂ că a fost DELEGAT USR - PLUS la alegeri și cere 10.000 de euro pentru a continua protestele de stradă: fără muncă la birou

10.000 de euro - atât cere protestatarul #rezist Mihai Dide, într-un text postat pe Patreon. Tot acolo, Dide recunoaște că a fost delegat al Alianței 2020 la alegeri și că din cauza nunărării voturilor nu a avut timp să se bucure cum se cuvenea de condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea. Ieri, Dide a spart două sticle cu vin în fața sediului CSM.

"Dragnea a fost legat, noi nu prea ne-am bucurat.

Sâmbătă seara am ajuns la Craiova alături de Eve. Am fost delegați din partea Alianței 2020 în secțiile de votare 99 și 100 din Craiova. Amândouă au fost în același liceu, cu toate acestea secția mea a fost fruntașă pe Craiova la lista suplimentară. 268 votanți, majoritatea cică veneau de la o nuntă :-)

Cea mai mare bucurie a fost când referendumul a trecut de 30% apoi ne-am apucat de treabă, numărat de voturi, sigilat etc. La ora 2 eram în hotel.

A doua zi ne aștepta redactarea plângerilor contravenționale ale avertismentelor de la Sibiu, era ultima zi. Nouă la număr.

Condamnarea lui Dragnea ne-a prins la aranjarea acestora, nu prea am avut timp să ne bucurăm. Eram la sediul USR Craiova, am vrut să desfacem o șampanie dar am realizat că nu puteam să bem pentru că Evelina trebuia să conducă până la București. Așa că am făcut o poză am pus-o pe Facebook și ne-am întors la plângerile noastre.

A fost o senzație plăcută după ce am văzut că Alianța stătea foarte bine și că Dragnea a fost legat...am tot sperat că Alianța va trece pe 2, nu am avut noroc.

Evelina a fost foarte fericită, și a fost dezamăgită că nu a fost și ea în Victoriei să sărbătorim. Îmi pare rău!

În schimb eu mă gândeam ce dracu facem în continuare, prevâd o demobilizare, la fel cum a fost și după Colectiv, OUG 13, 10 August, mereu, mereu ne-am oprit la jumătate. Războiul meu nu a fost niciodată cu Dragnea, războiul meu este cu instituțiile. Dragnea este doar rezultatul micii corupții pe care o găsești la tot pasul, al orgoliilor pe care le au oamenii care pot să schimbe ceva, sau al indiferenței unora.

Eu nu am să mă opresc aici, trebuie să terminăm lupta pe care o avem cu jandarmerie, ea trebuie dizolvată, după ce terminăm acest lucru trebuie să redresăm Poliția Română, care a ajuns o mârțoagă, după care trebuie să ne asigurăm că justiția independentă care lucrează în folosul cetățeanului și care evoluează. Acestea sunt scopurile mele și ale asociației Evoluție în Instituție.

Am nevoie de ajutorul vostru. Nu vă opriți să ne susțineți financiar. Cu cât mai repede ajung la 10.000Euro lunar cu atât voi putea să fac mai multe. Voi angaja un jurist și încă un avocat la asociație, voi putea să susțin mai multe acțiuni de stradă, pentru că nu voi mai fi nevoit să fac muncă de birou. Dar pentru asta am nevoie de voi, vorbiți cu prietenii și amicii voștri care credeți că ar putea să ne susțină financiar șă înceapă să o facă", scrie Mihai Dide pe Patreon.

