Proteste antiprezidențiale în Mexic pe fondul intensificării pandemiei de COVID-19

Sute de mexicani au manifestat din nou duminică la Ciudad de Mexico împotriva preşedintelui Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO), cerând demisia acestuia, în timp ce pandemia de COVID-19 face ravagii în ţară, potrivit unui corespondent al agenţiei France Presse preluata de agerpres.

Sfidând măsurile de restricţie, manifestanţii care au răspuns la apelul Frontului Naţional anti-AMLO (FRENA) au format un lung convoi de cel puţin 300 de maşini, motociclete şi biciclete pe artera cea mai largă a capitalei, Paseo de la Reforma.

Pentru a treia săptămână consecutiv, în zgomot de claxoane, fluturând drapeluri mexicane şi banderole pe care se putea citi "AMLO demisia" sau "AMLO fugi", ei au defilat cu viteză redusă sub stricta supraveghere a unui numeros cordon de poliţişti.

Manifestanţii şi-au exprimat astfel dezacordul cu politica guvernamentală a preşedintelui de stânga, în funcţie de peste un an şi jumătate.



"Vrem ca (AMLO) să demisioneze pentru că a distrus această ţară care este una din cele mai bogate din lume. Nu mai are nicio clipă de pierdut", a declarat pentru AFP unul dintre manifestanţi, Guillermo Garcia, 59 de ani.



"Dacă doreşti ca aici să fie Venezuela, mai bine pleci în Cuba! Dacă vrei o ţară socialistă, du-te într-o ţară socialistă", a strigat un participant, vizibil emoţionat.



În plus, manifestanţii l-au acuzat pe AMLO că pune în pericol "suveranitatea, integritatea şi independenţa" ţării în perioada urgenţei sanitare impuse de COVID-19.



Potrivit organizatorilor, marşuri similare au avut loc la sfârşitul săptămânii şi în alte oraşe ca Puebla, Acapulco, Monterrey, Guadalajara, Chihuahua, Cancun şi Merida.



Mexicul, ţară cu 127 de milioane de locuitori, înregistrase până sâmbătă 212.802 cazuri confirmate de COVID-19 şi 26.381 de decese, potrivit unui bilanţ oficial.