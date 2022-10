Proteste de strada în Japonia față de costurile exorbitante ale funeraliilor lui Shinzo Abe (Video)

Japonezii ies în stradă protestând împotriva funeraliilor de stat ale lui Shinzo Abe, fostul prim-ministru care a fost ucis în timpul unui miting din 8 iulie.

Potrivit unor sondaje publicate de presa locală, peste 50% din populație ar fi împotriva funeraliilor de stat .

Printre principalele motive invocate, costurile ridicate ale evenimentului, estimate de guvern la 1,65 miliarde de yeni (circa 12 milioane de euro).

Primele estimări de cost - care includ servicii de recepție și securitate - făcute în iulie s-au situat în jur de 250 de milioane de yeni, o cifră mult mai mică.

La ceremonia de înmormântare, care va începe pe 27 septembrie, sunt așteptate să participe 4.300 de persoane, inclusiv 700 din străinătate. Printre aceştiase vor număra şi aproximativ cincizeci de lideri, sau foști lideri ai țărilor străine, de la vicepreședintele SUA Kamala Harris, la prim-ministrul indian Narendra Modi, de la președintele Consiliului European Charles Michel, la premierul australian Anthony Albanese.

Even when there is a Super typhoon in Japan 13000 people in Tokyo are protesting Shinzo Abe's funeral and LDP corruption, and anti-war anti remilitarisation under the heavy rain(the last big protest had 4000). It shows how much they hate Abe, Hope to see more of this pic.twitter.com/E2cifI8Hml