Proteste dure în Bulgaria la adresa justiției care e prea blândă cu agresorii: Tânără tăiată de 100 ori de fostul iubit, care i-a spart nasul şi a ras-o în cap

Mii de manifestanţi în oraşe din Bulgaria împotriva violenţelor cărora le sunt supuse femeile, după ce o tânără a fost tăiată de 100 ori cu cuţitul de fostul ei iubit, care i-a spart nasul şi a ras-o în cap, răni calificate ”uşoare” de justiţia din Stara.

Mii de bulgari au manifestat luni în mai multe oraşe din ţară, în semn de protest faţă de violenţe cărora le sunt supuse femeile, în urma unui fapt divers care a şocat opinia publică - o tânără a fost tăiată de 100 de ori de către un fost iubit, relatează AFP, potrivit news.ro.

Tânăra, în vîrstă de 18 ani, a fost agresată în urmă cu o lună.

Un tribunal din oraşul Stara Zagora, sesizat în acest dosar, a calificat iniţial rănile tinerei drept ”uşoare” şi nu a dispus arstarea tânărului care a agresat-o, în vârstă de 26 de ani.

Sub presiunea opiniei publice scandalizate, autorităţile l-au arestat ulterior pe bărbat, care neagă agresiunea.

CEL PUŢIN 18 FEMEI ASASINATE DIN IANUARIE ŞI PÂNĂ ÎN MARTIE

Luni, manifestanţi - inclusiv cel puţin 5.000 la Sofia - au cerut o reformă a sistemului judiciar şi o mai bună protecţie a femeilor.

Ei au purtat afişe cu mesaje ”Nicio singură femeie în plus!”.

”Cum este posiibil ca un astfel de sadism să fie calificat drept «leziuni corporale uşoare»? Reacţia tribunalului este şocantă”, a denunţat Emilia Stoianova, în cârstă de 39 de ani, care lucrează în dpmeniul resurselor umane.

”Toleranţa tradiţională faţă de violenţe domestice, disfuncţionalitatea instituţiilor trebuie să se schimbe”, cere un manifestant, Ivan.

Potrivit unor date ale poliţiei, 18 femei au fost ucise în Bulgaria, în primele trei luni ale anului.

Activişti în domeniul drepturilor omului estimează că acest bilanţ este larg subestimat.

3/ The case comes not long after amendments to the Law Against Domestic Violence were adopted by #Bulgarian Parliament on second reading.



48 organisations signed and sent an open letter demanding further changes. pic.twitter.com/pDhWq3zNPl