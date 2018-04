Proteste în spitale, Guvernul reacționeză: 'Managerii să arate că sunt manageri'

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat luni, după întâlnirea cu ministrul Eugen Teodorovici, că plafonul sporurilor va rămâne la 30% și este „rândul managerilor să arate că sunt manageri”.

„O mare parte din probleme le-am rezolvat. Da, am văzut. Am rugat managerul de acolo să-mi trimită o evaluare a situației. Încă de aseară dânsul mi-a trimis câteva aspecte. Eu sper că vom putea să rezolvăm și problema de la Craiova. Noi, ca Minister al Sănătății, aplicăm legea, care spune că trebuie să ne încadrăm într-un procent de spor. Problemele au apărut între principalii ordonatori de credite, respectiv spitalele din subordinea Ministerului Sănătății și spitalele din subordinea administrației publice locale. (...) Împreună cu dl Teodorovici am avut mai multe discuții, nu neapărat pe tema salariilor. (...) Unul din punctele discuției noastre a fost legat de acei rezidenți. Încercăm să rezolvăm problema acestora. (...) Bugetul este foarte clar. Avem majorările salariale și încadrarea în 30% sporuri. Așa o să rămână. Este rândul managerilor să fie manageri și îmi asum ceea ce spun. Am verificat activitatea câtorva spitale din Capitală. Este inadmisibil ca un spital, în ultimele cinci luni, să nu facă contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Deci să nu-și ia sumele la care are dreptul. Eu mă întreb, cum au cumpărat materiale sanitare și alte materiale necesare activității?”, a spus Sorina Pintea, la sediul Ministerului Finanțelor.