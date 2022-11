Protestele iau amploare în China - se cere demisia lui Xi Jinping / VIDEO

Protestele față de restricțiile COVID par să se fi intensificat în China, iar sute de oameni au cerut demisia președintelui Xi Jinping, potrivit BBC.

Mișcările de protest au izbucnit în urma unui incendiu care a ucis 10 persoane într-un bloc din orașul Urumqi. Protestatarii susțin că restricțiile COVID au provocat tragedia deoarece oamenii nu au putut ieși la timp din clădire. Autoritățile au negat acuzațiile, dar în mod surprinzător au prezentat scuze publice și au promis pedepsirea celor vinovați.

În orașul Shanghai, videoclipuri postate pe rețelele de socializare de jurnaliști străini arată mii de oameni care ies în stradă pentru a-și aminti de victime și pentru a protesta față de restricțiile COVID. Unii oameni au fost văzuți aprinzând lumânări și depunând flori pentru victimele incendiului de la Urumqi.

Sute de persoane au fost auzite cerând demisia președintelui Xi Jinping și a Partidului Comunist.

Astfel de revendicări sunt rare în China, unde orice critică la adresa guvernului și a președintelui poate duce la sancțiuni dure.

Au fost și protestatari care au strigat injurii la adresa polițiștilor mobilizați în număr mare pe străzi.

Un protestatar a declarat pentru agenția de presă Associated Press că unul dintre prietenii săi a fost bătut de poliție, în timp ce alți doi au fost stropiti cu spray cu piper.

Deși situația era calmă duminică dimineață, în zonă au rămas numeroși polițiști și agenți fără uniformă.

În alte părți, în mai multe universități chineze, au apărut fotografii și videoclipuri cu studenți care protestau sâmbătă seara. Cea mai mare adunare a părut să fie la Universitatea de Comunicații din Nanjing.

Shanghai protest tonight.



People are chanting “down with the Chinese Communist Party” and “step down Xi”.



This is happening in cities across the country.



Something big is brewing. pic.twitter.com/tRD2Bbo54Q