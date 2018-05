Protocol de colaborare între Primăria Capitalei şi CFR SA pentru proiecte comune

Primăria Capitalei şi Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA ar urma să semneze un protocol de colaborare pentru realizarea unor proiecte comune, inclusiv investiţii comune în unele obiective, precum şi consultări reciproce prin grupuri de lucru, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB). Propunerea municipalităţii vine după ce în spaţiul public s-a dezbătut necesitatea reabilitării urgente a Podului Constanţa, aflat într-o continuă stare de degradare. De altfel, municipalitatea a transmis o solicitare Guvernului pentru a-l trece de la Ministerul Transporturilor în subordinea sa, urmând să îşi asume investiţia în lucrările de consolidare şi reabilitare, scrie news.ro.

„Soluţiile constructive de realizare a studiilor de prefezabilitate/fezabilitate a obiectivelor de investiţii ce vor fi realizate de Compania naţională de Căi Ferate CFR SA şi Municipiul Bucureşti se vor face prin analizarea atentă a modului de deulare a proectelor şi identificarea aspectelor ce pot bloca derularea acestora cu stabilirea de măsuri comune în vederea finalizării cu succes a proiectelor. (...) Prin prezentul protocol, părţile convin să coopereze în vederea realizării obiectivelor de investiţii ce vor fi dezvoltate de către cele două instituţii, care presupun interferenţe şi/sau orice suprapunere între acestea. Scopul colaborării este de a accelera şi facilita obţinerea avizelor din partea celor două instituţii şi executarea lucrărilor de intervenţie, reparaţii şi reabilitare/modernizare”, se arată în proiectul de hotărâre privind încheierea protocolului de colaborare.

Astfel, CFR şi Primăria Capitalei se vor consulta reciproc în ceea ce priveşte stabilirea şi organizarea activităţilor comune, vor pune la dispoziţie materialele necesare şi vor finanţa în comun realizarea investiţiilor.

Propunerea realizării unui protocol de colaborare vine în urma amplei dezbateri din spaţiul public despre starea de degradare a Podului Constanţa.

CFR a publicat săptămâna trecută expertiza la Podul Constanţa realizată în luna februarie, iar din aceasta reiese că podul are nevoie urgentă de reparaţii.

”Pentru realizarea unei stări tehnice bune a pasajului, care să asigure desfăşurarea traficului rutier şi feroviar în condiţii depline de siguranţă şi confort pe întreaga durată rămasă de exploatare normala, apreciată la minimum 35 de ani, până la următoarea reparaţie capitală, se recomandă execuţia unor lucrări de reparaţii şi consolidare, în regim de urgenţă, în special la nivelul elevaţiei pilei şi a grinzilor marginale din suprastructura podului”, se arată în expertiză.

Cele mai grave probleme au fost constatate la nivelul stâlpilor de susţinere şi la grinzi. Pasajul a fost construit în anul 1938, fiind efectuate numai reparaţii sumare în anul 1970, potrivit expertizei.

Totodată, pasajul nu prezintă un gabarit de circulaţie pe verticală de 5,50 m, necesară pentru asigurarea circulaţiei tramvaielor pe străzi de categoria I, după cum prevăd normele de proiectare a podurilor.

”Pasajul în forma actuală asigură următoarele înălţimi de gabarit măsurate la şina liniei de tramvai de 4,50 m la sensul spre Bucureştii Noi, respectiv de 4,53 m la sensul spre Centru. La nivelul rigolelor de colectare a apelor, pasajul asigura înălţimi de gabarit de 4,67 m spre Bucureştii Noi, respectiv de 4,70 m spre Centru”, se arată în expertiză.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat în şedinţa extraordinară de la începutul lunii un proiect de hotărâre care prevede trimiterea unei solicitări către Guvern pentru transmiterea Podului Constanţa din subordinea CFR în administrarea municipalităţii, pentru a-l reabilita. Viceprimarul Aurelian Bădulescu a susţinut că municipalitatea doreşte să reabilitize podul, în condiţiile în care CFR "nu înţelege să îşi ducă la bun sfârşit obligaţiile”.

"În această situaţie avem lucrări pe care trebuie să le ducem la bun sfârşit. Pe ambele capete trebuie făcute lucrări de consolidare. Nu putem aloca bani din bugetul nostru atâta timp cât podul nu se află în administrarea noastră. Prin această luare în administrare vom reuşi să rezolvăm această problemă. Elementul central este siguranţa cetăţeanului. Dacă ceilalţi nu înţeleg că trebuie să îşi ducă la bun sfârşit obligaţiile, noi nu putem sta pasivi”, a spus Bădulescu.

Consilierul primarului Capitalei Speranţa Cliseru a spus, la rândul său, în şedinţa CGMB, că reprezentanţii Primăriei Capitalei au avut discuţii cu cei de la CFR, care s-au declarat de acord pentru transferul Podului Constanţa în administrarea municipalităţii.

"Noi am avut discuţii cu conducerea CFR-ului. Dânşii au făcut o expertiză tehnică de unde a rezultat necesitatea reparaţiilor, dar nu şi iminenţa prăbuşirii. Ştiţi că a fost o dezbatere mare pe acest subiect. Am considerat că ar fi util să treacă la noi. (...) Problematica podului ne-a dus la această iniţiativă, pentru că oricum vom interveni pe el în timpul lucrări. Putem intervi în regim de urgenţă, e mai uşor şi mai rapid să punem în siguranţă podul. Am discutat cu dumnealor, dânşii sunt de acord să-l predea, luni vor avea şedinţă şi acolo vor vota. Am discutat cu CFR şi pe alte obiective şi vom face un protocol de colaborare ca să lucrăm împreună”, a declarat Speranţa Cliseru.

De altfel, consilierul general PNL Ciprian Ciucu a scris pe pagina sa de Facebook că pentru reconstruirea podului există deja un proiect aprobat de CGMB în 2008, avizat de Ministerul Transporturilor, însă este vina Gabrielei Firea şi a fostului primar Sorin Oprescu pentru că proiectul nu a fost inclus pe lista de investiţii. Consilierul general mai spune că primarul Capitalei trebuie să îşi asume reabilitarea Podului Constanţa, fiind de părere că CFR nu face faţă situaţiei.

"Clarificări privind (cum s-a ajuns) în situaţia în care Podul Constanţa e gata să cadă pe noi: pentru reconstruirea Podului Constanţa există proiect aprobat de CGMB încă din 2008, cu toate avizele necesare şi cu indicatorii tehnico-economici gata. Poiectul a fost realizat de SC Metroul SA, a fost negociat şi avizat de Ministerul Transporturilor, CFR, Metrorex şi Primăria Capitalei. A fost inclus în programul de investiţii al Primăriei şi a fost prevăzută o deschidere iniţială de finanţare de 100 mii lei în bugetul din 2009. De atunci proiectul "stă" la coadă, pentru a se începe procedurile de iniţiere a licitatiei pentru atribuirea contractului”, scrie Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că în 2007, CFR a expertizat podul, descoperindu-se, astfel, că nu a mai beneficiat de reparaţii capitale din 1967.

USR Sector 1 a publicat mai multe imagini cu stâlpii de susţinere ai Podului Constanţa, aflat pe Calea Griviţei din Capitală, care au fost acoperiţi cu ipsos, acuzând CFR, instituţia care ar trebui să se ocupe de reabilitarea podului, că "a mascat problemele structurale cu ipsos” şi "a spoit problemele grave” doar în urma presiunii publice. USR solicită publicarea expertizei tehnice realizată de Ministerul Transporturilor în luna februarie.

Compania care administrează reţeaua naţională de căi ferate, CFR SA, a anunţat săptămâna trecută că va desfăşura în luna mai 2018 lucrări de intervenţie în zona Podului Constanţa, din Bucureşti, în baza avizului emis de Primăria Municipiului Bucureşti, la solicitarea Regionalei CF Bucureşti. Situaţia podului, aflat pe Calea Griviţei, a fost amplu dezbătută în ultimele zile, după publicarea unor poze care arată un nivel avansat de degradare al acestuia.

”Lucrările de intervenţie se vor executa în zona Podului Constanţa, administrată de CFR, la km 4+327, în anumite intervale orare doar în cursul nopţii, când traficul este mai scăzut, astfel încât impactul acestor lucrări asupra celor care tranzitează zona să fie cât mai mic. Pentru menţinerea condiţiilor optime şi de siguranţă rutieră, traficul în zona Podului Constanţa, în perioada intervenţiei, va fi dirijat şi semnalizat temporar cu ajutorul indicatoarelor rutiere”, se arată în comunicat.

Totodată, în paralel cu desfăşurarea lucrărilor de intervenţie, Regionala CF Bucureşti continuă parcurgerea etapelor premergătoare implementării programului de reparaţii la Podul Constanţa, pentru zona administrată de CFR SA, potrivit companiei.

Până în prezent au fost elaborate expertiza tehnică şi DALI (documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate), documentaţii tehnice obligatorii în vederea demarării procedurilor de lansare a licitaţiei pentru elaborarea proiectului tehnic şi execuţia lucrărilor de reparaţii, potrivit CFR SA.

”Valoarea estimativă a lucrărilor de reparaţii, conform devizului general emis, este de 5,13 milioane lei, licitaţia urmând a fi lansată în semestrul II al acestui an”, se arată în comunicat.

Podul Constanţa, aflat în strare avansată de degradare, este în administrarea CFR, în timp ce şoseaua de sub pod este în administrarea Primăriei Capitalei. Reprezentanţii municipalităţii spuneau săptămâna trecută că nu pot face nimic pentru repararea podului, pentru că nu este în administrarea lor, însă au prevăzut în bugetul pe anul 2018 bani pentru lucrări de reabilitare a şoselei şi a caii de rulare a tramvaielor de pe Calea Griviţei.

"(...) Singura instituţie abilitată de lege să execute lucrări de consolidare/reabilitare la acest obiectiv (Podul Constanţa, n.r.) este Compania Naţională de Cai Ferate CFR SA. Precizăm că singurul aviz solicitat în ultimii ani pentru Podul Constanţa a fost cel din 13 iulie 2017, când, la solicitarea Companiei Naţionale de Cai Ferate CFR SA, Primăria Municipiului Bucureşti a emis un aviz de intervenţie necesar executării unor "lucrări de îndepărtare a unor fragmente de beton care prin desprinderea lor pun în pericol participanţii la traficul rutier în zona Pod Constanţa (intersecţia Calea Griviţei cu sos. Chitilei - Bd Bucureştii Noi), lucrări ce urmau a fi executate de Compania Naţională de Cai Ferate CFR SA Bucureşti, sucursala regională Bucureşti - secţia L3 Bucureşti”, spune PMB.