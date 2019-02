PSD, către Iohannis: Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți!

PSD a transmis vineri, pe pagina de socializare a partidului, un „mesaj special” pentru președintele Klaus Iohannis după ce șeful statului a criticat Guvernul pentru proiectul de buget.

„Creșterea investițiilor reprezintă principala țintă a bugetului pe anul 2019. Domeniile prioritare sunt investițiile în infrastructura de transport (5,6 miliarde lei), investițiile în educație (2 miliarde lei), investițiile în aparatura medicală (1,8 miliarde pentru incubatoare, ecografe, RMN-uri etc) și investițiile în dezvoltarea locală (2,5 miliarde prin PNDL, pentru școli, grădinițe, drumuri locale, canalizări și alimentări cu apă etc.). Sunt de asemenea asigurați toți banii pentru pensii și salarii, inclusiv pentru majorările prevăzute în acest an conform programului de guvernare. Cresc substanțial și sumele alocate primăriilor și consiliilor județene, iar 99,9% dintre aleșii locali apreciază noul buget. Tot în acest an, România va depăși pragul de 1.000 miliarde lei la Produsul Intern Brut. Deci cifrele arată bine”, a scris PSD pe Facebook.

„În final, un mesaj special pentru președintele Iohannis: Nu vă mai amestecați în lucrurile pe care nu le înțelegeți! Vă mulțumim!”, se încheie mesajul social-democraților.

Preşedintele Klaus Iohannis a solicitat, marţi, Executivului să prezinte un buget de stat „realist”, potrivit Agerpres.

"O guvernare responsabilă înseamnă soluţii eficiente şi coerente la problemele cu care se confruntă economia. Din păcate, ceea ce vedem la PSD este încercarea permanentă de a găsi 'vinovaţi de serviciu', ba sunt companiile multinaţionale, ba este Banca Naţională, doar pentru a ascunde incompetenţa propriilor miniştri şi lipsa de soluţii faţă de nevoile românilor. De exemplu, este inadmisibil ca până la finalul lunii ianuarie să nu existe nici măcar o proiecţie bugetară, care să ofere economiei o anumită perspectivă financiară pentru anul în curs. Solicit Guvernului să vină cu un buget realist pentru 2019, un buget construit pe baze credibile", a susţinut Iohannis la recepţia organizată de Camera de Comerţ şi Industrie româno-germană la Palatul Parlamentului.

El a susţinut că PSD se "laudă, în mod speculativ şi naiv", cu creşterea veniturilor bugetare.

"Veniturile fiscale încasate în 2018 sunt cu 2,6 miliarde de lei sub nivelul programat iniţial prin Legea bugetului, deşi PIB-ul nominal prognozat a fost între timp majorat puternic, cel puţin în scripte, de la 908 la 950 de miliarde lei. Iar aceasta numai performanţă fiscală nu se cheamă. Şi mai pot fi spuse multe lucruri despre cum s-a încheiat execuţia bugetară pe 2018, dar asta cu altă ocazie", a mai spus el.