PSD dă atacul la bugetari, cot la cot cu PNL. Ministru: 'Cu pile, amante, nepoate, nepotisme nu poţi să generezi plus valoare'

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declarat, marţi seara, că se impune o restructurare masivă la toate companiile din coordonarea ministerului, iar filtrul urmează să fie făcut de conducerea societăţilor respective.

"Se impune o restructurare masivă în toate companiile din minister. Filtrul îl va face managementul. Dacă nu sunt în stare să facă filtrul, atunci o să încercăm prin Adunarea Generală a Acţionarilor....Managerii, în general, vor să aibă rezultate. Cu pile, amante, nepoate, nepotisme nu poţi să generezi plus valoare şi o valoare adăugată", a spus ministrul Transporturilor la Realitatea TV, potrivit Agerpres.

El a precizat că deja au început restructurările, dar acestea presupun nişte etape, şi chiar el ar da afara din minister câţiva funcţionari pentru a debloca nişte proiecte.



"Ne-am apucat deja de restructurări. Şi asta presupune nişte etape. Că şi eu aş da afară mâine, că am şi eu câţiva, inclusiv printre funcţionari, care îmi spun că nu se poate. I-aş da afară, numai că se întorc. Dar şi pentru şase luni i-aş da afară numai ca să ştiu ca pot debloca anumite proiecte. Eu când aud că nu se poate....ori vii să-mi spui soluţia cum se poate, ori nu mă laşi în punctul ăla: dom'le nu se poate, trebuie să schimbăm şapte legi ca să se poată ceva. Nu există lucrul ăsta. La companii e o procedură.(...) Orice director, le-am spus lucrul acesta: uitaţi de lucrurile familiare care vă leagă de companie, că aveţi un prieten, că vă ştie nu ştiu cine. Nu există aşa ceva, nu există mamă, tată, frate, soră, nepot, nimic. Eşti acolo să faci treabă. Dacă am văzut la vreun director de companie că se lasă înduplecat de diverse elemente externe, de lucruri care afectează bunul mers al companiei, cu siguranţă voi cere, conform legii, Adunării Generale să ia măsuri şi să-l schimbăm. Nu să stau să aştept să văd că nu se implementează proiecte, sau că sunt incapabili, sau că sunt încăpăţânaţi. Nu există. Noi avem target", a explicat ministrul Transporturilor.



El a precizat că prima companie la care a început restructurarea este TAROM, unde Consiliul de Administraţie a decis săptămâna trecută subţierea unor departamente, precum partea de comercial, de economic, de achiziţii, "pentru că sunt anumite lucruri care nu funcţionează".



"I-am spus şi directoarei actuale. Trebuie să ia nişte măsuri, să fie fără niciun fel de milă. La TAROM au dispărut undeva la 300 de posturi în prima fază. Dintr-un total de 1.800 de angajaţi. Nu ne-am atins de partea de piloţi şi însoţitori de bord. Dar şi acolo vom monitoriza foarte atent, adică să nu mai vedem că se angajează un însoţitor de bord şi într-o săptămână se îmbolnăveşte de vertij şi apare cu nu ştiu ce, mai dă compania în judecată, îşi mai ia nu ştiu câţi bani, pentru că şi acolo s-a făcut o politică de genul asta, care a afectat compania din punct de vedere material. Am luat fiecare lucru la bani mărunţi să văd ce se întâmplă", a mai spus Cuc.

În opinia şefului de la Transporturi, şi la Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere personalul "se va subţia" la nivel de şefi.



"CNAIR are în Bucureşti undeva la 600-700 de angajaţi. Per total în ţară, cu muncitori cu tot, sunt undeva la 6.000. Cu siguranţă şi acolo se va subţia foarte mult. Dar nu în rândul muncitorilor, al oamenilor care taie iarba, sau care se duc când e un accident să mute maşinile. Nu, în rândul şefilor, pentru că eu la şefi le-am spus: eu nu vreau să îi văd că se duc la birouri, îşi beau cafeaua dimineaţa şi zic hai că dacă nu ne sună ministrul sau nu vine în judeţ stăm liniştiţi în birou. Nu. Vreau să-i văd că că mă informează cu tot ce se întâmplă", a afirmat Răzvan Cuc.