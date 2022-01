PSD neagă orice implicare în greva care a blocat Bucureștiul

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi că este „o exagerare” asocierea cu PSD a grevei angajaților din transportul public al Capitalei.

Întrebat ce părere are despre greva lucrătorilor de la STB care a blocat Bucureştiul şi care este condusă de un lider de sindicat consilier PSD, Ciolacu a spus: „Am ştiut de acest protest de la prim-ministrul României, nu am ştiut de la vreun membru PSD. PSD, în multe locuri din ţară, are parteneriate cu partenerii sociali şi pe mine mă bucură acest lucru şi chiar îl încurajez în interiorul partidului. Şi se pare că şi la Bucureşti. Dar facem distincţie între funcţia aleasă şi funcţia pe care o are în interiorul sindicatului. De ce încercați să le punem la grămadă? Mi se pare o exagerare. Deci dacă era primar PSD nu ar fi făcut liderul sindicatului greva? Nu ar trebui să vedem dacă sunt îndreptăţiţi cei care au făcut greva sau nu sunt?”

Joi dimineaţă, şoferii de pe autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele din Capitală au declanşat o grevă generală, fiind nemulţumiţi de faptul că cererile lor de natură salarială nu au fost soluţionate.

În replică, conducerea STB a transmis că întreruperea lucrului este o acţiune ilegală şi nu se vor plăti orele nelucrate salariaţilor implicaţi. În opinia sa, angajaţii au fost manipulaţi de sindicat pentru a declanşa această grevă.