PSD pune tunurile pe șeful Internelor

Prim-vicepreşedintele PSD, deputatul Sorin Grindeanu, i-a cerut, vineri, ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, să prezinte extrem de rapid rezultatele corpului de control pe care îl va trimite în judeţ, în cazul consilierei municipale USR Ana Munteanu. În caz contrar, PSD ar putea depune o moțiune simplă împotriva demnitarului.

Reprezentantul PSD a afirmat, într-o conferinţă de presă, că nu crede că Ana Munteanu a acţionat din proprie iniţiativă când a descins alături de forţe de ordine într-un restaurant din Timişoara, pentru a demasca nerespectarea măsurilor de carantinare, ci la îndemnul şefilor săi politici.

Ministrul Lucian Bode a anunţat că va trimite corpul de control la IPJ, la Jandarmi şi la Prefectură, pe acest subiect.

"Consiliera locală a făcut ceea ce ştia înainte de a fi consilier local, să fie activistă. Îl atenţionez pe ministrul Lucian Bode că aştept extrem de rapid ca acest Corp de control să prezinte raportul, pentru că nu cred că Ana Munteanu a acţionat de capul ei. Îl atenţionez să fie cât se poate de serios, pentru că altfel vom ridica problema în Parlament, fiind o temă extrem de bună pentru moţiune simplă la adresa lui Bode. Raportul este aşteptat de foarte mulţi timişoreni, care au văzut acest exces pe care reprezentanţii USR l-au făcut în Timişoara. Este de datoria ministrului de Interne să clarifice rapid dacă doamna consilier a acţionat la îndemnul şefilor - indiferent dacă este primarul, preşedintele filialei, prefectul. Mi-e foarte clar că dânsa e o victimă a modului de a face politică. E foarte clar, după decizia de ieri a USR Timiş de a o suspenda pentru un an", a afirmat Sorin Grindeanu, în conferinţa de presă.

În altă ordine de idei, deputatul Sorin Grindeanu a subliniat că în acest moment nu îi este foarte clar ce măsuri de combatere a pandemiei şi carantinare avem, în ce situaţie suntem, ceea ce denotă "o gestionare dezastruoasă a pandemiei".

"Noi am depus o moţiune simplă (la adresa ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, n.r.) care nu a trecut. Eu am cerut în Parlament crearea unei comisii de anchetă legată de falsificarea datelor şi a afirmaţiilor lui Vlad Voiculescu. Comisia de anchetă va fi înfiinţată săptămâna viitoare. Ori a minţit Guvernul atunci, ceea ce este foarte grav, ori a minţit Vlad Voiculescu în urmă cu câteva zile, la fel de grav, şi ar duce la demiterea acestui domn", a punctat Grindeanu.

Social-democratul a evidenţiat faptul că Timişoara şi Timişul sunt un caz aparte, din cauza abordărilor venite din partea primarului Dominic Fritz şi a preşedintelui Consiliului Judeţean, Alin Nica.

"În aceste săptămâni am văzut o poziţie iniţială a primarului Dominic Fritz că susţine introducerea carantinei în Timişoara, pe de altă parte am văzut un populism de tip Şoşoacă al lui Alin Nica şi care a comparat pandemia cu Revoluţia, cu tot ceea ce a însemnat Revoluţia şi cu spiritul Timişoarei, ceea ce mi se pare extrem de deplasat. Noi (PSD Timiş n.r.) am spus de la început că trebuie să existe reguli foarte clare care se aplică peste tot, pentru că nu poţi ca un indice de infectare de 7 la mie la Timişoara să se aplice (carantinarea n.r.), dar la Moşniţa, Cluj sau Bucureşti nu se aplică", a punctat liderul PSD.

Grindeanu a explicat că toate aceste reguli trebuie să fie foarte clare la toată lumea, pentru că altfel, este normal ca timişorenii şi timişenii să se simtă nedreptăţiţi.

"Fac apel la cei doi actori locali, Alin Nica şi Dominic Fritz, să lase deoparte bătălia politică evidentă şi să fie cât se poate de constructivi în această luptă cu gestionarea pandemiei, care depinde de comunicarea dintre ei, nu de sharurile pe Facebook, pentru că au de gestionat o situaţie gravă", a mai afirmat Sorin Grindeanu.