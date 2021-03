PSD scormonește în buzunarele 'omului nou' din USR PLUS: 'Conduce BMW și are contracte uriașe cu statul, dar cu ZERO venituri declarate'

PSD ridică joi, pe contul de Facebook al formațiunii, semne de întrebare despre averile unor oficiali din USR PLUS.

„Conduce BMW și are contracte uriașe cu statul, dar cu ZERO venituri declarate, adică ZERO taxe plătite la Sănătate și la bugetul de pensii. Acesta e prototipul „omului nou” din USR-Plus, care vorbește de reformarea clasei politice! În timp ce se erijează în mari apărători ai contribuabililor din mediul privat, liderii USR-Plus nu mai știu cum să-și ascundă veniturile pentru a nu plăti taxe la stat.

După Vlad Voiculescu de la Sănătate, care susține că trăia din ZERO venituri, până să devină ministru, avem acum un alt USR-ist pus șef la Cancelaria Prim-Ministrului cu ZERO venituri declarate, dar care dă sute de mii de euro cu împrumut la alții și trăiește pe picior mare în case și cu mașini de lux. Nu sunt cazuri izolate, ci e un model generalizat, adoptat de o lungă listă de parlamentari USR-Plus cu venituri declarate infime, dar cu donații uriașe la partid!

Este cea mai deșănțată demagogie care s-a putut vedea la un partid politic în ultimii 30 de ani! Nu le-o fi rușine să le plătească ceilalți români asigurarea de sănătate??”, se arată pe pagina de FB a PSD.