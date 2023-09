PSD și PNL ar putea merge împreună la alegerile din 2024. Ce spune Mungiu-Pippidi: 'Ne trebuie o abordare mai rațională'

Politologul Alina Mungiu-Pippidi a fost invitata lui Marius Tucă într-o ediție transmisă live de Gândul. Aceasta este de părere că România are nevoie de Coaliția PSD-PNL, întrucât nu are o soluție mai bună.

„În anii 2017-2018, când România era la un conflict maxim și partidul care câștigase alegerile, PSD, nu putea guverna, am recomandat să se facă această alianță. Nu mă ascund și îmi asum, nu am niciun fel de simpatie pentru PSD sau PNL. Am considerat că e unicul lucru rațional, să se facă o alianță ca în Germania, pentru că partidele astea se vor distruge una pe alta. România nu putea să meargă mai departe cu fiecare turnând la Bruxelles pe ceilalți și blocând fonduri europene”, a declarat politologul Alina Mungiu-Pippidi.

Aceasta nu consideră benefică ideea ca PSD și PNL să candideze împreună în 2024.

„În mod evident, nouă ne trebuie o abordare mai rațională în care să încercăm să fim mai constructivi. Asta nu înseamnă că partidele trebuie să facă liste împreună. Părerea mea este că nu vor să facă. Dacă au ajuns la ideea că vor face liste împreună, este probabil din cauză că migrația este foarte mare, se fac oferte și s-au gândit că asta este o cale să oprească migrația. Nu este înțelept să candideze împreună, chiar dacă văd raționalități, dar toate astea sunt riscuri mai mici decât să lași o singură opoziție și să pui această singură opoziție în fața unei puteri”, a mai spus Alina Mungiu.