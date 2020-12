Presedintele PSD Spania, Nicole Neagoe scrie pe pagina de facebook despre anul 2020 si despre activitatile desfasurate, totodata aceasta vorbeste si despre alegerile Parlamentare din 6 Decembrie. Aceasta tine sa "mulțumesca tuturor colegilor si simpatizanților PSD Spania, care s-au alăturat echipei. Suntem o echipa puternică si am demonstrat ca se poate,vom lupta in continuare lângâ si pentru oameni." De mentionat ca PSD in diaspora nu a trecut pragul electoral.