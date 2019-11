PSD strânge rândurile în opoziție. Război total cu PNL: 'Suntem datori să îi dirijam democratic printr-o opoziție activă, pragmatică și de substanță'

Alexandru Petrescu, ministrul demis al Comunicațiilor, face un apel către colegii săi din Partidul Social Democrat și le cere să facă o opoziție guvernului Ludovic Orban.

„Nu ne putem permite o clipa de răgaz cu acest guvern nou instalat. Intram din nou intr-o tranziție cu o traiectorie descendenta accelerata din toate punctele de vedere. Un guvern care isi construiește proiecția și destinul in baza a 7-8 aleși ai poporului dispuși a culisa de la stânga la dreapta in funcție de înclinația parlamentului, nu este un guvern de construcție. Apelul la 'stopat dezastrul' lansat de la Cotroceni la episodul festivist de instalare a guvernului Orban, imi aduce aminte de instalarea guvernului tehnocrat, recunoscut acum pe întreg spectrul politic obiectiv, ca cel mai insidios și ineficace guvern din ultimii 30 de ani. Din păcate figuri centrale regăsim in guvernul Orban și știu ca ii vom regăsi pe toți in palierele inferioare de la nivelul administrației - va fi un exercitiu de atenție sa ii descoperim pe fiecare reinstalați in perioada imediat următoare.

Nu putem sa stam deoparte 30 de zile ca miniștrii sa caute drumul de la retorica la competentă in administrație. Multi dintre ei vin dorind si vor pleca intenționând. Nu avem 30 de zile sa fie puse in așteptare proiecte și politici sectoriale.

Chiar pentru binele noilor guvernanți dar al romanilor in mod esențial, suntem datori sa ii dirijam democratic printr-o opoziție activa, pragmatica și de substanța. Datoram asta acelor romani care una au votat in parlament in 2016, altceva au primit de la aleșii pentru care multipla apartenenta la partide si doctrine este normalitate”, a precizat Alexandru Petrescu pe pagina sa de Facebook.

Ceremonia de preluare a mandatelor de ministru va avea loc marți. La eveniment o să participe și președintele României, Klaus Iohannis.