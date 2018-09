PSD vine cu acuzații GRAVE la adresa lui Klaus Iohannis, după blocajul din CSAT

Preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, l-a criticat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, pe preşedintele Klaus Iohannis pentru faptul că a suspendat şedinţa CSAT, spunând că acest blocaj privind rectificarea bugetară va crea probleme în teritoriu.

"Noi nu avem rectificare bugetară, eu şi cu primarii, de trei luni de zile, pentru că domnul Iohannis este nemulţumit că o să se poată plimba mai puţin, că nu şi-a cheltuit banii, iar astăzi a suspendat şedinţa CSAT pentru că nu e mulţumit de buget. Văd că nu prea îl interesează ce se întâmplă la DGASPC, ce se întâmplă cu cofinanţarea proiectelor europene, cu spitalele, cu pensiile, cu problemele românilor. M-aş aştepta să îşi întrerupă concediul domnul preşedinte Iohannis, să se ducă să facă CSAT şi să dea avizul acela, chiar dacă este consultativ, la Guvern, să se poată face rectificarea", a spus Moldovan, care conduce şi filiala judeţeană a PSD.



Potrivit lui Radu Moldovan, Guvernul este blocat la rectificarea bugetară pentru că a fost redus bugetul Administraţiei Prezidenţiale şi al "celorlalte structuri frumoase ale României".



"De 28 de ani, lucrul acesta nu s-a mai întâmplat niciodată până acum, Guvernul să fie blocat în rectificare, pentru că şi-au permis, vezi Doamne, cei de la Guvern să-i taie un pic din macaroane. Poate sunteţi curioşi să vă uitaţi pe bugetele lui, să vedeţi cum arată, cum le-a dublat Cioloş sau le-a triplat, şi poate îl întreabă cineva ce face cu banii aceştia domnul preşedinte şi cu celelalte structuri frumoase ale României", a mai declarat preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud.



Şedinţa CSAT a fost suspendată, iar Guvernul trebuie să vină cu un nou proiect privind rectificarea, în care să renunţe la tăierile bugetare în zona securităţii naţionale, a declarat marţi preşedintele Klaus Iohannis.



"Guvernul a publicat în august un proiect de rectificare bugetară, un proiect care reprezenta o rectificare bugetară puternic pozitivă, adică s-au alocat mult mai mulţi bani în plus decât în bugetul iniţial. Aşa a şi fost prezentată rectificarea, aşa s-a şi dorit. Totuşi, spre suprinderea multora, nu doar a celor din domeniul securităţii naţionale, pe o rectificare puternic pozitivă Guvernul a propus tăieri semnificative la foarte multe instituţii importante din zona securităţii naţionale. Acest lucru nu a fost la niciun moment explicat'', a spus şeful statului, după şedinţa CSAT.



El a arătat că în şedinţa CSAT nu s-a putut obţine consens, astfel că avizul necesar pentru rectificarea bugetară nu a putut fi emis.



''Nu s-a putut obţine consens, adică unanimitate în CSAT, şi nu s-a putut emite avizul necesar pentru rectificarea bugetară. Am luat decizia să suspend şedinţa CSAT, deoarece, după părerea mea, rectificarea bugetară este necesară, dar, pe de altă parte, nu putem face abstracţie şi nu dorim să facem abstracţie de la principiul colaborării loiale între instituţiile statului. Şi atunci, prin suspendarea şedinţei CSAT, am creat posibilitatea Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare, să renunţe la aceste tăieri bugetare în zona securităţii naţionale, care în niciun caz nu pot fi explicate decât eventual printr-o sintagmă de tip 'şicană politică', să se revină la discuţii, la colaborări şi imediat ce situaţia va fi remediată se va putea obţine avizul CSAT", a precizat şeful statului.



Preşedintele a conchis că aşteaptă un nou proiect de rectificare bugetară din partea Executivului.



"Aştept şi asta le-am spus membrilor Guvernului să revină cu un nou proiect de rectificare bugetară care elimină aceste tăieri inexplicabile dacă vrem să fim oameni serioşi. Dacă dorim să insistăm pe nişte şicane politice atunci lucrurile s-ar putea să se corecteze un pic mai greu", a arătat şeful statului.