Pugilistul Robert Jitaru, optimist în privinţa prezenţei la Olimpiadă: Nu-mi lipseşte nimic pentru o medalie, poate doar mai multe partide

Boxerul Robert Jitaru, medaliat cu aur la Campionatul European Under 22 de la Târgu Jiu, a afirmat, marţi, că nu îi lipseşte nimic pentru a urca pe podium la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în afara meciurilor cu adversari diferiţi pentru a căpăta mai multă experienţă.

"Pentru noi a fost singura competiţie majoră pe anul acesta şi a trebuit să ne pregătim serios pentru acest Campionat European. A fost dificil, stresant, multă presiune pe noi, pentru că eram acasă şi eu trebuia să-mi apăr titlul de anul trecut. Cel mai greu adversar cred că a fost rusul, nu-l cunşteam, dar într-un timp scurt am reuşit să mă pregătesc pentru acest meci. Mă bucur că a ieşit bine. Pregătirea pe care am făcut-o în Germania m-a ajutat la acest campionat european. Nu cred că îmi lipseşte nimic pentru o medalie la Jocurile Olimpice. Poate doar mai multe turnee, mai multe meciuri în picioare. Acum am un staf destul de bun pentru mine. Îmi trebuiesc doar mai multe meciuri, asta e problema noastră de mai mult timp. Ne trebuie mai multe meciuri în picioare pentru mai multă experienţă. Contează foarte mult meciurile cu adversari diferiţi, cu stiluri diferite, meciuri diversificate”, a spus Jitaru, într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MTS.

Sportiva Cristina Cosma, medaliată cu argint la competiţia de la Târgu Jiu, consideră că lotul feminin de box poate obţine mai multe medalii în viitor: "A fost o competiţie destul de puternică, prima medalie pentru mine în ţară. Pracitc am spart gheaţa la fete şi vor urma multe medalii din partea noastră. Am încredere în mine şi în colegele mele. Medalia asta a arătat multora că fetele vor ajunge acolo unde merită. Normal că mă gândesc şi la Jocurile Olimpice. S-au stabilit şi categoriile, 51, 57, 60, 69 şi 75 de kilograme. Pentru mine urmează Campionatul European din Polonia peste o lună şi obiectivul meu este o medalie cât mai strălucitoare. Dar obiectivul meu a fost îndeplinit acum, în Polonia nu va fi cu stres, cu presiune, dar sigur voi face treabă bună”.

Pugilistul Alberto Biro apreciază că medalia de bronz câştigată la CE Under 22 reprezintă un rezultat bun pentru el, având în vedere că este prima competiţie de seniori la care participă.

"A fost o competiţie destul de grea. La începutul anului ne-am bucurat că va fi acasă şi am făcut pregătirea la Bacău, chiar dacă scurtă. Pentru prima mea competiţie la seniori eu zic că a fost un rezultat destul de bun. Normal că mă gândesc la Olimpiadă, ăsta este scopul meu de când m-am apucat să fac box”, a spus Biro.

România a obţinut patru medalii la Campionatul European Under 22 de la Târgu Jiu, prin Robert Jitaru (aur), Albert Biro (bronz), Cristina Cosma şi Alina Gabriela Ene (argint), conform news.ro.