Puhoaiele au făcut ravagii în Brașov și Covasna. Autoritățile promit alocarea de sume de urgență. Localnicii sunt disperați/ VIDEO

Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, care a vizitat sâmbătă zonele afectate de inundaţii din judeţele Covasna şi Braşov, a declarat că localnicii i-au spus că nu au mai văzut "o apă atât de mare pe râul Tărlung", care a provocat inundarea câtorva zeci de case şi evacuarea a circa 170 de persoane.

Încă o ALERTĂ emisă de hidrologi: Cod portocaliu de inundaţii, simultan cu un cod roşu



Ministrul a adăugat că Guvernul va aloca fonduri pentru remedierea problemelor stringente generate de fenomenele hidro-meteorologice din ultimele zile.



"Din discuţia pe care am avut-o dimineaţă, când mă deplasam în această zonă, cu premierul Viorica Dăncilă, într-un timp foarte scurt aceste situaţii vor fi discutate în cadrul Guvernului şi vor fi alocate sume de urgenţă pentru a rezolva problemele stringente, urmând, desigur, ca după acest lucru să facem o analiză mai aprofundată şi să facem alocări de fonduri ca să remediem aceste probleme apărute din cauza furiei naturii", a declarat Ioan Deneş.



Acesta a menţionat că în toate zonele afectate au fost suplimentate forţe de intervenţie pentru a se diminua pe cât posibil pagubele materiale.



În cursul zilei de sâmbătă, ministrul Apelor a vizitat localitatea Băcel, din judeţul Covasna, unde, din cauza unei breşe apărute în digul de protecţie de pe râul Tărlung, au fost inundate mai multe zeci de case şi terenuri agricole.



"La Băcel mai erau oameni în zona inundată, unde apa a intrat prin acea breşă creată de apă pe partea dreaptă a râului Tărlung şi am discutat cu şeful ISU şi cu prefectul să fie evacuaţi de urgenţă şi oamenii care au mai rămas încă în case. (...) M-am deplasat împreună cu o echipă de specialişti şi pe malul stâng al râului Tărlung, pentru că exista pericolul ca digul să se rupă şi pe această parte şi (...) împreună am dispus să se vină cu saci de nisip ca să supraînălţăm digul din partea stângă. (...) Am ajuns şi în localitatea Budila, unde în jurul orei 14,00 a fost rupt, de către acelaşi Târlung, piciorul podului din mijlocul apei, picior care sprijinea calea ferată ce face legătura între Braşov şi Întorsura Buzăului. Vreau să vă spun că am discutat cu câţiva oameni din zonă şi mi-au spus că în viaţa lor nu au văzut o apă atât de mare pe râul Târlung", a mai spus Ioan Deneş.



În cursul zilei de sâmbătă, autorităţile au evacuat din locuinţe aproape 170 de persoane din localităţile Băcel şi Lunca Mărcuşului, afectate de ruperea digului, oamenii fiind găzduiţi peste noapte în căminul cultural, la rude şi cunoştinţe.