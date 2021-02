Pușcăriașii din Ecuador au pornit o revoltă URIAȘĂ: cel puțin 60 de deținuți au murit/ VIDEO

Peste 60 de deţinuţi au murit marţi în revolte ce au izbucnit în trei dintre închisorile supraaglomerate din Ecuador şi se datorează, potrivit autorităţilor, rivalităţilor dintre bande, mai ales traficanţi de droguri, relatează miercuri France Presse.

Această ţară se confruntă cu o criză penitenciară fără precedent: cel puţin 62 de morţi, dintre care 33 la Cuenca (sud), 21 în Guayaquil (sud-vest) şi opt în Latacunga (sud), a precizat Edmundo Moncayo, directorul serviciului penitenciar (SNAI) .



El nu a anunţat morţi în rândul forţelor de ordine, ci "poliţişti care au fost răniţi", fără a specifica numărul.



În faţa închisorii din Guayaquil, aproximativ 40 de femei disperate încercau să primească veşti despre rudele lor deţinute.



Parchetul a atribuit tulburările "ciocnirilor dintre bande criminale".



La rândul său, preşedintele Lenin Moreno a denunţat o acţiune simultană a "organizaţiilor criminale", asigurând pe Twitter că poliţia "acţionează pentru a recâştiga controlul asupra închisorilor".



La căderea nopţii, poliţiştii şi gardienii reuşiseră să restabilească ordinea, a precizat o sursă din SNAI. Armata a fost de asemenea desfăşurată în jurul închisorilor.



Guvernul a înfiinţat o celulă de criză, confruntat de asemenea cu mobilizarea a sute de indigeni care cer o nouă numărare a voturilor pentru Yaku Perez, candidatul lor la preşedinţie exclus din turul doi programat pentru 11 aprilie şi care denunţă o fraudă.



Potrivit directorului serviciului penitenciar, violenţa din închisori este o consecinţă a luptelor pentru putere între bande, finanţate de traficul de droguri.



Sistemul penitenciar ecuadorian numără aproape 60 de închisori şi aproximativ 38.000 de deţinuţi cu o capacitate de 29.000 de locuri, reprezentând o supraaglomerare de aproximativ 30%, cu doar 1.500 de gardieni.



În decembrie 2020, revoltele din diferite închisori, atribuite şi rivalităţilor dintre bande, în special narcotraficanţi, au făcut unsprezece morţi şi şapte răniţi în rândul deţinuţilor.



Preşedintele Moreno a declarat anterior stare de urgenţă în închisorile ţării, pentru o perioadă de 90 de zile încheiată la sfârşitul lunii decembrie. Scopul a fost controlul "mafiilor" şi reducerea violenţei, care a dus la moartea a 51 de deţinuţi pe parcursul anului.



Pentru a reduce supraaglomerarea penitenciarelor pe fondul pandemiei de COVID-19 ce a afectat grav ţara, Ecuadorul a implementat anul trecut şi măsuri de înlocuire a pedepselor pentru infracţiuni minore, reducând suprapopularea de la 42% la 30%.

#Ecuador: Riot at the Cárcel Regional Zonal 8 prison, in #Guayaquil today.



According to preliminary information, there were shots and people were injured.



Via @tomebamba pic.twitter.com/dot5EGmALd