Puștiul David Popovici continuă să impresioneze: Mesaj superb transmis de la Tokyo - 'E nevoie de timp, răbdare şi pasiune'

Înotătorul David Popovici a declarat că este impresionat de incredibila susţinere pe care a primit-o de la românii de pretutindeni. El a afirmat că rămâne focusat pe obiectivele sale şi este conştient că se află la început de drum.

"Sunt impresionat de incredibila susţinere pe care am primit-o, de faptul că v-aţi rupt din timpul şi somnul vostru ca să mă urmăriţi şi simt că bucuria pe care v-am adus-o este la fel de mare ca bucuria mea că am participat la cea mai mare competiţie sportivă din lume. Sunt onorat de prietenia voastră, a românilor răspândiţi pe tot globul! Am lângă mine oameni minunaţi care mă ajută să devin cea mai bună versiune a mea ca sportiv dar mai ales ca om şi le mulţumesc! Adrian Rădulescu, Dragoş Luscan Pregatire Fizica & Kinetoterapie, Valentin Grigoras, Bob Seebohar sunt oamenii care m-au adus aici şi alături de care voi continua. Am câştigat multă experienţă, am cunoscut oameni pe care cu admiraţie îi priveam doar la tv iar câştigul meu personal este că am făcut parte din spiritul olimpic "Citius, Altius, Fortius” - Mai repede, mai sus, mai puternic. Rămân focusat pe obiectivele mele şi la fel de conştient că sunt la început de drum. E nevoie de timp, răbdare şi pasiune şi consider că le am pe toate trei. Vă mulţumesc pentru tot!

PS "Cel mai important lucru la Jocurile Olimpice nu este să câştigi, ci să participi, aşa cum în viaţă nu contează triumful, ci lupta. Esenţial nu e să cucereşti, ci să lupţi bine. ” - Pierre de Coubertin

PS2 Deloc întâmplător, astăzi este ziua internaţională a prieteniei", a scris Popovici pe Facebook.

David Popovici şi-a încheiat evoluţiile la JO de la Tokyo. La doar 16 ani, Popovici a impresionat prin evoluţiile sale la Tokyo Aquatics Centre, unde a ocupat locul 4 în finala de la 200 m liber şi locul 7 în cea de la 100 m liber.