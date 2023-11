'Puterea de convingere a Statelor Unite a scăzut la niveluri de neimaginat'

Ginés Marco, profesor de Filosofie Politică la Universitatea Catolică din Valencia, la a cărei Facultate de Filosofie a fost decan până acum câteva luni, consideră că lumea trece printr-o "criză gravă" de leadership care se concretizează în slăbiciunea marilor puteri occidentale...

Marco, autorul cărții "Loyalty" și coautor al lucrării intitulate "Manual of Anthropology to walk around the house", crede că democrațiile sunt erodate și avertizează împotriva unui eșec: "Ceea ce avem acum sunt crize de încredere de proporții mari, deoarece există îndoieli bine întemeiate cu privire la gradul de angajament și convingere etică a conducătorilor", explică el în acest interviu.

Reporter: Ne confruntăm cu un moment de slăbiciune pentru puterile occidentale?

Ginés Marco: Ne aflăm într-un moment de criză gravă de legitimitate și leadership în cei mai relevanți actori politici ai țărilor care au fost o referință. Am văzut-o în Regatul Unit cu Brexit; în Franța, care este cufundată într-o criză profundă dincolo de "personismul" lui Macron; Germania și-a pierdut proeminența simbolică. Europa și SUA sunt scufundate într-o criză profundă de leadership care este proiectată și în țările din America Latină. Sunt guverne efemere în ceea ce privește popularitatea lor, pentru că ele cad în dizgrație în măsura în care nu îndeplinesc așteptările și își falsifică promisiunile.

Reporter: Și Statele Unite?

Ginés Marco: Statele Unite trec printr-un proces intern foarte complex pentru că Partidul Republican are o criză gravă pentru a găsi un cap vizibil care să satisfacă așteptările și să îi permită să ajungă la guvernare, iar Partidul Democrat are un președinte cu o situație fizică și psihologică foarte precară.

Reporter: Rusia propune un pol alternativ la puterea Occidentului. Are viitor?

Ginés Marco: Putin este un președinte total discreditat de mișcările sale obscure pentru a-și elimina fizic adversarii cu intenția de a se perpetua la putere.

Reporter: Sunt democrațiile occidentale într-un proces de declin?

Ginés Marco: Democrația are presupuneri etice care sunt valoroase, cum ar fi separarea puterilor, posibilitatea de alternanță politică și principiul imperiului legilor pentru a fi un stat de drept. Aceasta poate fi sărăcită și devalorizată în măsura în care oamenii creează un teren favorabil pentru alunecarea către oligarhii și dictaturi ascunse și o pierdere a identității. Aceste pierderi de identitate sunt atunci foarte greu de recuperat. Ceea ce avem acum sunt crize de încredere de proporții mari pentru că există îndoieli întemeiate cu privire la gradul de angajament și convingere etică a conducătorilor. Este o problemă larg răspândită. Ceea ce nu se îngrijește devine corupt.

Reporter: Avem lideri fără viziune înaltă?

Ginés Marco: Există o lipsă de pregătire. Contextul, experiența și abilitățile sunt din ce în ce mai puțin apreciate; poate fi oricine are o imagine bună și obține rezultate pe termen scurt. Cetățenii uneori nu vor să știe și nu înțeleg. Este ușor pentru conducător să îi ducă unde vrea și asta necesită doze mari de manipulare pe scară largă.

Reporter: Și-au pierdut Statele Unite capacitatea de a influența?

Ginés Marco: Puterea lor de convingere a scăzut la cote de neimaginat până acum câțiva ani. Amprenta funcției de secretar de stat american a marcat caracterul, intervenția sa a produs un punct de cotitură. Nimic din toate astea nu se întâmplă acum, secretarul de stat american este doar un alt actor, cineva care ne vizitează, dar pe care nu trebuie să-l susținem.

Reporter: Este acest lucru vizibil mai ales în aceste zile cu războiul Israelului în Gaza?

Ginés Marco: În Orientul Mijlociu ne confruntăm cu o situație de ură care se întâlnea cu zeci de ani în urmă și în care orice merge pentru a demoniza adversarul și a-l lichida. Depășește cu mult ceea ce am putea susține. Situația în acest moment este una de criză deschisă și poate fi proiectată în țările vecine, precum Iranul, și unde forțele aflate în conflict nu vor înceta până când orice indiciu de rezistență din partea adversarului nu va fi eliminat.

Reporter: Și China?

Ginés Marco: China își respectă pozițiile și își păstrează intactă puterea militară în timp ce urmărește deteriorarea instituțională a altor țări pentru a obține profituri, în timp ce își rezervă acțiuni militare pe scară largă în Taiwan, ceea ce va face atunci când va considera necesar. China iese mai puternică în această criză în care a căutat să rămână la distanță și cu o ambiguitate calculată în toate crizele majore recente.

Reporter: S-a diminuat și puterea ONU?

Ginés Marco: Așa-numita "softpower", puterea blândă, a fost slăbită pe scară largă. Există o criză foarte profundă în organizațiile internaționale de mediere. Consiliul de Securitate al ONU se confruntă cu un moment problematic de ineficacitate absolută. Această ineficiență este endemică și discreditează posibilitatea unui guvern mondial care ar putea aborda conflictele globalizate.

Reporter: Trăim într-o lume bipolară?

Ginés Marco: Prima lume este împrăștiată în presupusa lume a doua. Există o putere militară a unor țări, precum Rusia și Coreea de Nord, care poate pune un control pe tabla de șah geopolitică și, desigur, există o ineficiență diplomatică a idealului democratic. Alături de aceasta avem și încercarea de a coloniza țări din America de Sud și Africa de către unii actori internaționali nu doar pentru a obține resurse, ci și influență militară.

- Interviu realizat de Goyo G. Maestro și publicat în La Razon, în traducerea Rador Radio România -