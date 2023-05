Putin a inițiat Planul Edelweiss: Au fost dispuse toate măsurile necesare (Kremlin)

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin, consideră că scopul sabotajului, tentativa sabotorilor ucraineni din regiunea Belgorod, este de a distrage atenția de la Artemivsk (Bahmut, denumirea ucraineană, n.r.) și dorința de a minimiza efectul politic al pierderii orașului de către Kiev.

În momentul de faţă, potrivit lui Peskov, se intervine pentru a-i elimina de pe teritoriul Rusiei și a-i distruge. Sunt suficiente forțe și mijloace la locul incidentului, a dat asigurări Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, Vladimir Putin.

Two Ukrainian units comprised of Russian citizens make a surprise incursion from Kharkiv Oblast into Russia's Belgorod region, penetrating defenses by up to 10 km, capturing some 35 km², and prompting Russia's "counter-terrorist operation" in the regionhttps://t.co/uPBKjck0vC