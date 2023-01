Putin îl face `Prost` pe vicepremierul Rusiei LIVE la postul național/ Analiști occidentali: Nu e deloc un semn bun (Video)

Miercuri, președintele rus, Vladimir Putin, a întrerupt consiliul de miniștri adunat pentru a discuta despre situația economică a țării și pentru a renegocia contracte de armament cu diferite companii pentru a-și continua războiul contra Ucrainei. Enervat de viceprim-ministrul său, l-a întrebat: "De ce faceți pe prostul?"

"Domnule viceprim-ministru, aveți totul de-a gata, dar nu aveți contract... Vă spun: să punem capăt acestei ședințe", a spus mai întâi Vladimir Putin. "De ce ne batem capul? Ştiu că nu există contract cu întreprinderile, directorii mi-au spus". Vladimir Putin a continuat declarând: "De ce faceți pe prostul? Când vom avea contractele?", a întrebat locatarul de la Kremlin. "Şefii întreprinderilor îmi spun că nu există contract și dumneavoastră îmi spuneți că totul e gata".

Cu ocazia acestei altercații, BFM TV l-a intervievat pe editorialistul Ulysse Gosset care vede în acest episod o dovadă a nervozității președintelui rus. "Dacă șeful își iese din fire, nu e semn bun". "În Rusia vedem transformarea economiei în economie de război. Şi mai exact necesitatea de a face contracte cu industria să producă armament mai curând decât bunuri clasice în timp de pace", explică el citat de La Libre Belgique.

"Suntem în fața unui șef de stat care nu știe încotro merge și care își pierde calmul în plin consiliu de miniștri retransmis la televiziune", continuă el. După părerea lui, "nu e prima dată că Putin 'ceartă' un membru al guvernului său și fără îndoială a făcut-o și în privat. Dar să-l vedem astăzi după aproape un an de război și fără rezultat este fără îndoială un simptom al dificultății pe care o are să-și gestioneze țara", conchide Ulysse Gosset.

