Putin justifică înarmarea nucleară: Nu a avut de ales, NATO și SUA vor lichidarea Rusiei

Preşedintele Vladimir Putin a afirmat că Rusia nu a avut de ales şi a trebuit să ia în considerare capacităţile nucleare ale NATO, în situaţia în care alianţa militară condusă de SUA încearcă să obţină înfrângerea Rusiei, a informat agenţia de presă TASS duminică. Putin a afirmat că Occidentul intenţionează să lichideze Rusia. Occidentul, a spus el, este un complice indirect la "crimele" comise de Ucraina.

România spune că amenințările Rusiei trebuie combătute fără discuții

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a vorbit, la CNN, despre amenințările președintelui rus Vladimir Putin cu privire la folosirea armei nucleare dacă Rusia ar fi amenințată. Aurescu a spus că amenințările sunt inadmisibile și trebuie să fie condamnate cu fermitate.

Aurescu a fost întrebat, la CNN, dacă asistăm la o escaladare a amenințărilor privind folosirea armei nucleare în cazul în care Putin și-ar simți țara amenințată, Rusia retrăgându-se din Tratatul privind armele New Start și spunând acum că va consolida triada nucleară a Rusiei.

„Acestea nu sunt amenințări noi, pentru că, după cum vă amintiți, Rusia încă de la începutul războiului din Ucraina menționa astfel de posibilități de utilizare a armelor nucleare. De fiecare dată, au fost întâmpinate cu o condamnare foarte fermă și asta trebuie să facem și acum, pentru că Rusia, chiar dacă se află în război împotriva Ucrainei, este membru permanent al Consiliului de Securitate și are responsabilități speciale, ca „proprietar” al armelor nucleare. Așadar, acest tip de amenințări sunt inadmisibile și trebuie să fie condamnate cu fermitate. În același timp, am mai văzut anterior astfel de amenințări, care nu au fost urmate de niciun fel de acțiune. Ar trebui să știm și suntem capabili să știm, în calitate de Alianță, și vorbesc în numele NATO în acest moment, că putem detecta ori de câte ori există o anumită pregătire pentru utilizarea armelor nucleare. Deci, deocamdată, este vorba de retorică. Cred că acest lucru vine în momentul în care se marchează comemorarea unui an de la începutul războiului din Ucraina și Rusia nu are niciun fel de rezultate. Dimpotrivă. Și cred că este un fel de „nevoie” a oficialilor ruși, inclusiv a președintelui Putin și a altor aliați ai domnului Putin, de a menționa astfel de lucruri, care creează multă emoție la nivel internațional”, a spus Aurescu.