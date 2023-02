Putin scoate șantațul emoțional de la naftalină: Am ajutat Vestul în pandemie. Am ajutat și Turcia și Siria

Vladimir Putin spune că Rusia este o țară independentă, care nu doar a ajutat Vestul în pandemie, dar care nu depinde de alte state ca să o apere sau să o finanțeze.

"Rusia este o țară deschisă, o civilizație unică, nu avem un punct de vedere superior față de nimeni. Este națiunea noastră, a fost îngrijită de strămoșii noștri și ne-a fost dată să avem grijă de ea. Avem potențial, tradiție, valori naționale și trebuie să ținem de ele. Rusia, ca o țară, reflectă o anumită bunătate, și suntem buni între noi. În timpul pandemiei, am fost alături de Vest. Am trimis ajutoare în Italia, am ajutat și Turcia și Siria", a declarat Putin.

Alegerile locale și prezindețiale vor fi în termeni legali, spune Putin

"Forța politică se consolidează și trebuie să avem în vedere bunăstarea și securitatea Rusiei. Vreau să vă mulțumesc pentru patrotismul cetățenilor care au înțeles că trebuie să stăm cu toții împreună ca să protejăm Rusia".