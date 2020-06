Qatar Petroleum a anunțat o comandă de GNL în valoare de 19 miliarde de dolari pentru constructorii de nave sud-coreene

Constructorii navali bolnavi din Coreea de Sud au anuntat o linie de salvare pe o piață din ce în ce mai grea, cu o comandă de 19 miliarde de dolari de la Qatar Petroleum pentru navele cu gaz natural lichefiat (GNL), au spus analiștii marți, si raportează Trend cu referire la Reuters.

Producătorul de stat de LNG din Qatar a semnat luni acorduri cu șantierele navale „Big 3” din Coreea de Sud pentru a asigura mai mult de 100 de nave până în 2027, în cea mai mare comandă națională unică din LNG, notează trend.az.

Cu o scădere accentuată a pieței la orizont, comenzile au ajuns la momentul potrivit pentru Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd, Hyundai Heavy Industries Holdings Co Ltd și Samsung Heavy Industries Co Ltd, au spus analiștii.

„S-ar fi îngrijorat de propria lor supraviețuire anul viitor dacă nu ar câștiga acest acord cu Qatarul”, a spus Lee Dong-heon, un analist al Daishin Securities, care a estimat că trio-ul va avea acum un backlog de ordine care se va întinde pe un an și -o jumatate.

Acțiunile celor trei constructori de nave au adunat marți peste 20%.

„Aceasta este cea mai mare comandă de navă unică de GNL din istorie.

Nu am văzut niciodată atât de multe nave LNG comandate în același an, cu atât mai puțin de un singur cumpărător ", a spus Saul Kavonic, analist de la Credit Suisse.

Industria suferă de o încetinire prelungită a construcției navale care a dus la pierderi masive, reduceri de locuri de muncă și salvare din partea guvernului.

Lee a spus că prognozele pieței au indicat o scădere cu 30% a comenzilor în acest an față de acum un an.

Park Moon-hyun, analist la Hana Financial Investment Corp, a declarat că acordul ar putea fi o „oportunitate pentru constructorii de nave sud-coreene să depășească dezavantajele cu care s-au confruntat ... și să se concentreze asupra la ce sunt bune.

”QP nu a anunțat comenzi de defalcare pentru fiecare companie.

Samsung Heavy a declarat că se așteaptă să semneze oferte începând din acest an până în 2024 și așteaptă un impact pozitiv asupra comenzilor companiilor navale care iau în considerare navele cu GNL.

Atât Hyundai Heavy cât și Daewoo Shipbuilding au refuzat să comenteze.