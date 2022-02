Rachetă de croazieră doborâtă de forțele ucrainiene - A fost lansată de un bombardier, din Belarus

Armata ucraniană anunță doborârea unei rachete de croazieră lansată de la bordul bombardier supersonic Tu-22

Comandantul șef al Forțelor Armate ale Ucrainei raportează:

„În urmă cu câteva minute, Forțele Aeriene ale AFU au doborât o rachetă de croazieră trasă asupra capitalei Ucraineide pe teritoriul Republicii Belarus de o aeronavă TU-22. Aceasta este o altă crimă de război a Belarusului și Rusiei”.

The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine reports:

“A few min ago, the Air Force of the AFU shot down a cruise missile fired at the capital of Ukraine from the territory of the Republic of Belarus by a TU-22 aircraft.

This is another war crime of Belarus and Russia."