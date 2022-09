Putin a accelerat testele cu temuta rachetă hipersonică `Cernobîlul zburător` (Foto)

Vladimir Putin pare că accelerează testarea „misterioasei sale rachete nucleare hipersonice" cu rază de acțiune potențial nelimitată, conform unor noi imagini din satelit, relatează The Sun.

Racheta de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, supranumită de experți "Cernobîlul zburător", ar fi fost observată luna aceasta la un sit de testare într-o zonă îndepărtată din nordul Rusiei.

Luna asta, un expert a descoperit imagini care ar suprinde cum sunt pregătite temutele rachete cu capacitate nucleară în fostul poligon sovietic de testare nucleară de la Novaia Zemlia, situat la Cercul Arctic.

Conform imaginilor, rezervorul de transport al rachetei Burevestnik a fost mutat recent în fața șinelor de lansare de la Pankovo.

Nave de sprijin au fost, de asemenea, trimise la locul de desfășurare, inclusiv uriașa navă de marfă cu propulsie nucleară Sevmorput.

Analistul militar Tony Roper, care urmărește de ani de zile poligonul, a obținut noi imagini prin satelit la sfârșitul săptămânii trecute, pe care le-a distribuit pe site-ul său.

„Este cu siguranță Burevestnik", a declarat acesta pentru The Barents Observer.

Imaginile, preluate dintr-o captură spațială surprinsă de Airbus pe 16 septembrie, ar arăta că Burevestnik este pregătit pentru lansare la baza Pankovo.

O canistră, asemănătoare cu una văzută anterior într-un videoclip publicat de Ministerul rus al Apărării, poate fi văzută lângă șine, pe o rampă de lansare acoperită de un adăpost retractabil.

New blog - Burevestnik COULD be ready to test. New (and better) imagery corrects previous assessment!



Bigger, and more, imagery in the bloghttps://t.co/y8irsIeSAw@MatchlessMan410 @MrSpaceball @The_Lookout_N @tom_bike @CovertShores @AtlandKristian @NilsenThomas pic.twitter.com/jrZqQ4DV6x